VIDEO: Antonelli vede il suo GP USA ROVINATO a causa di Sainz
Andrea Kimi Antonelli ha subito un grave colpo al suo progetto in Formula 1 durante il Gran Premio degli Stati Uniti a Austin a causa di un incidente con Carlos Sainz.
Nel corso dell’ottava manche, il pilota spagnolo, cercando di sorpassare Antonelli sul lato interno, non è riuscito a completare la manovra, investendolo da dietro. L’impatto ha costretto il giovane italiano a lasciare la competizione, escludendolo dalla corsa ai punti e privando Mercedes di un prezioso contributo nel campionato costruttori.
💥 Así ha sido la COLISIÓN entre Carlos Sainz y Antonelli— Fórmula Directa (@FormulaDirecta) October 19, 2025
Antonelli: "Qué PUTO IDIOTA"#F1 #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/Phz8kT6ZEG
Perché Kimi Antonelli viene definito il "nuovo Max Verstappen"?
Nato nel 2006, Kimi Antonelli proviene da una famiglia con una forte tradizione motoristica: suo padre, Marco, è stato pilota e attualmente guida l’AKM Motorsport, squadra impegnata nel campionato italiano di F4. Fin da bambino, Antonelli ha mostrato un talento straordinario, iniziando a gareggiare sui kart all’età di sette anni e vincendo la finale internazionale EasyKart a soli nove anni.
Questi successi nelle prime competizioni hanno aperto la strada alla sua ascesa nelle serie WSK, dove nel 2018 si è distinto vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la Copa ROK Internazionale.
L’anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto nella sua prima partecipazione al Campionato Mondiale FIA. Questi traguardi hanno attirato l’attenzione di Toto Wolff, direttore della Mercedes, che lo ha accolto nella prestigiosa Mercedes Junior Academy. La transizione ai monoposto è avvenuta nel 2021, con Antonelli che ha partecipato ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti: sebbene in Italia abbia collezionato diversi podi, negli Emirati ha veramente brillato con due vittorie e un terzo posto nella classifica generale.
I suoi risultati costanti e la capacità di dominare in pista hanno spianato la strada per un ambizioso salto in Formula 1, affiancandolo a nomi come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Il talento e la determinazione del giovane pilota hanno portato molti addetti ai lavori a definirlo il “nuovo Max Verstappen”, una stima che anticipa una carriera ricca di successi e grandi emozioni.
