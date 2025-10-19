close global

lando norris, lewis hamilton, max verstappen, f1, canva, socials

Notizie di F1 di oggi: risultati delle qualifiche e dello sprint; programma e griglia del GP degli Stati Uniti

Gianluca Cosentino
GPFans ti porta le notizie più rilevanti di sabato 18° ottobre 2025 nel mondo della Formula 1.

GP degli Stati Uniti oggi: Hamilton e Ferrari sfrutta il caos della McLaren; Verstappen si aggiudica il P1. LEGGI DI PIÙ

Risultati delle qualifiche di F1 di oggi: Verstappen non cede la pole; Leclerc e Hamilton si riprendono. LEGGI DI PIÙ

GP degli Stati Uniti oggi: griglia di partenza dopo le qualifiche, comprese le penalità. LEGGI DI PIÙ

GP degli Stati Uniti oggi: Programmi e canali TV. LEGGI DI PIÙ

La Ferrari rilascia una curiosa dichiarazione in seguito ai legami con Horner
Ferrari

La Ferrari rilascia una curiosa dichiarazione in seguito ai legami con Horner

  • 2 ore fa
Notizie Ferrari di oggi: Leclerc parla di miracolo; incidente Sainz; Hamilton vicino all'incidente
F1 Ferrari oggi

Notizie Ferrari di oggi: Leclerc parla di miracolo; incidente Sainz; Hamilton vicino all'incidente

  • 2 ore fa
Antonelli News Oggi: Fa una confessione incredibile dopo le qualifiche
F1 Antonelli oggi

Antonelli News Oggi: Fa una confessione incredibile dopo le qualifiche

  • Oggi 16:00
Programmi e canali TV del GP degli Stati Uniti
GP degli Stati Uniti

Programmi e canali TV del GP degli Stati Uniti

  • Oggi 12:00
Griglia di partenza del GP degli Stati Uniti 2025, comprese le penalità
GP degli Stati Uniti

Griglia di partenza del GP degli Stati Uniti 2025, comprese le penalità

  • Oggi 10:00
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

  • 30 settembre
 La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

  • 15 ottobre
 F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

  • 30 settembre
 Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

  • 15 ottobre
 Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

  • 7 ottobre
 La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

  • 7 ottobre

