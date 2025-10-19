Griglia di partenza del GP degli Stati Uniti 2025, comprese le penalità
Griglia di partenza del GP degli Stati Uniti 2025, comprese le penalità
Ecco la griglia di partenza dopo le qualifiche per il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 2025.
Max Verstappen è stato il più veloce in ogni fase della sessione. I rivali in campionato Oscar Piastri e Lando Norris, nel frattempo, hanno faticato a riprendere il ritmo dopo un drammatico incidente nella gara sprint mattutina.
Il duo McLaren ha avuto una partenza un po' lenta in Q1, piazzandosi all'11° e 12° posto e costringendosi a lottare negli ultimi minuti. Mentre Norris è risalito al secondo posto in Q3, il leader del campionato Piastri è riuscito a piazzarsi solo al sesto posto in griglia con la sua "macchina papaya".
La sessione è stata interrotta all'inizio quando Isack Hadjar si è schiantato contro le barriere prima di riuscire a registrare un tempo, costringendo i commissari a ritirare la Racing Bull infortunata con bandiera rossa.
GP degli Stati Uniti: Griglia di partenza
|Posizione
|Pilota
|1
|Max Verstappen
|2
|Lando Norris
|3
|Charles Leclerc
|4
|George Russell
|5
|Lewis Hamilton
|6
|Oscar Piastri
|7
|Kimi Antonelli
|8
|Oliver Bearman
|9
|Carlos Sainz
|10
|Fernando Alonso
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Liam Lawson
|13
|Yuki Tsunoda
|14
|Pierre Gasly
|15
|Franco Colapinto
|16
|Gabriel Bortoleto
|17
|Esteban Ocon
|18
|Lance Stroll
|19
|Alexander Albon
|20
|Isack Hadjar
Correlato: Verstappen non cede la pole; Leclerc e Hamilton si riprendono nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti
Cosa è successo nella Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti?
Carlos Sainz è stato il principale beneficiario del caos McLaren ed è salito sul podio nella United States Grand Prix Sprint Race, vinta da Max Verstappen. La gara sprint ad Austin è iniziata con forti emozioni, con Lando Norris e Oscar Piastri che si sono scontrati alla curva 1.
Entrambe le McLaren si sono ritirate dalla sessione, ma lo stesso è accaduto a Fernando Alonso, che era all'interno al momento dell'incidente e ha riportato un infortunio. Anche Franco Colapinto è rimasto ferito, riportando una foratura ed essendo costretto a rientrare ai box, scivolando in fondo alla classifica.
Carlos Sainz è stato il più favorito, conquistando il terzo posto dopo l'incidente alla curva 1. La Safety Car è rimasta in pista fino al sesto giro, con Max Verstappen comodamente in prima posizione. Russell ha tentato di sorpassarlo qualche giro dopo, ma non ci è riuscito.
Verso metà gara sprint, Lewis Hamilton ha superato Charles Leclerc, portandosi in quarta posizione dopo un errore del pilota monegasco. A pochi giri dalla fine, Lance Stroll ed Esteban Ocon si sono scontrati, costringendo nuovamente la Safety Car a entrare in pista.
La gara si è conclusa in regime di safety car, senza cambiamenti in classifica, fatta eccezione per una penalità inflitta a Oliver Bearman per aver sorpassato Kimi Antonelli.
GP degli Stati Uniti: Sprint
|Posizione
|Pilota
|1
|Max Verstappen
|2
|George Russell
|3
|Carlos Sainz
|4
|Lewis Hamilton
|5
|Charles Leclerc
|6
|Alexander Albon
|7
|Yuki Tsunoda
|8
|Kimi Antonelli
|9
|Liam Lawson
|10
|Pierre Gasly
|11
|Gabriel Bortoleto
|12
|Isack Hadjar
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Franco Colapinto
|15
|Oliver Bearman
|16
|Lance Stroll
|17
|Esteban Ocon
|18
|Fernando Alonso
|19
|Lando Norris
|20
|Oscar Piastri
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Griglia di partenza del GP degli Stati Uniti 2025, comprese le penalità
- 1 ora fa
Verstappen non cede la pole; Leclerc e Hamilton si riprendono nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti
- Oggi 00:33
Pochi riescono a credere a ciò che Kimi Antonelli ha rivelato dopo le qualifiche!
- Oggi 02:31
Lewis Hamilton minaccia Max Verstappen per il GP degli Stati Uniti
- Oggi 01:31
INCREDIBILE: Lewis Hamilton, a pochi millimetri dal subire un terribile incidente
- Oggi 01:17
La Ferrari riceve un DURO COLPO da Carlos Sainz negli Stati Uniti
- Oggi 01:08
Molto letto
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- 15 ottobre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- 15 ottobre
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- 7 ottobre
La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton
- 7 ottobre