Ecco la griglia di partenza dopo le qualifiche per il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 2025.

Max Verstappen è stato il più veloce in ogni fase della sessione. I rivali in campionato Oscar Piastri e Lando Norris, nel frattempo, hanno faticato a riprendere il ritmo dopo un drammatico incidente nella gara sprint mattutina.

Il duo McLaren ha avuto una partenza un po' lenta in Q1, piazzandosi all'11° e 12° posto e costringendosi a lottare negli ultimi minuti. Mentre Norris è risalito al secondo posto in Q3, il leader del campionato Piastri è riuscito a piazzarsi solo al sesto posto in griglia con la sua "macchina papaya".

La sessione è stata interrotta all'inizio quando Isack Hadjar si è schiantato contro le barriere prima di riuscire a registrare un tempo, costringendo i commissari a ritirare la Racing Bull infortunata con bandiera rossa.

GP degli Stati Uniti: Griglia di partenza

Correlato: Verstappen non cede la pole; Leclerc e Hamilton si riprendono nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti

Cosa è successo nella Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti?

Carlos Sainz è stato il principale beneficiario del caos McLaren ed è salito sul podio nella United States Grand Prix Sprint Race, vinta da Max Verstappen. La gara sprint ad Austin è iniziata con forti emozioni, con Lando Norris e Oscar Piastri che si sono scontrati alla curva 1.

Entrambe le McLaren si sono ritirate dalla sessione, ma lo stesso è accaduto a Fernando Alonso, che era all'interno al momento dell'incidente e ha riportato un infortunio. Anche Franco Colapinto è rimasto ferito, riportando una foratura ed essendo costretto a rientrare ai box, scivolando in fondo alla classifica.

Carlos Sainz è stato il più favorito, conquistando il terzo posto dopo l'incidente alla curva 1. La Safety Car è rimasta in pista fino al sesto giro, con Max Verstappen comodamente in prima posizione. Russell ha tentato di sorpassarlo qualche giro dopo, ma non ci è riuscito.

Verso metà gara sprint, Lewis Hamilton ha superato Charles Leclerc, portandosi in quarta posizione dopo un errore del pilota monegasco. A pochi giri dalla fine, Lance Stroll ed Esteban Ocon si sono scontrati, costringendo nuovamente la Safety Car a entrare in pista.

La gara si è conclusa in regime di safety car, senza cambiamenti in classifica, fatta eccezione per una penalità inflitta a Oliver Bearman per aver sorpassato Kimi Antonelli.

GP degli Stati Uniti: Sprint

Posizione Pilota 1 Max Verstappen 2 George Russell 3 Carlos Sainz 4 Lewis Hamilton 5 Charles Leclerc 6 Alexander Albon 7 Yuki Tsunoda 8 Kimi Antonelli 9 Liam Lawson 10 Pierre Gasly 11 Gabriel Bortoleto 12 Isack Hadjar 13 Nico Hulkenberg 14 Franco Colapinto 15 Oliver Bearman 16 Lance Stroll 17 Esteban Ocon 18 Fernando Alonso 19 Lando Norris 20 Oscar Piastri

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!