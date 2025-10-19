close global

﻿
Max Verstappen after his win in the Sprint

Programmi e canali TV del GP degli Stati Uniti

Programmi e canali TV del GP degli Stati Uniti

Gianluca Cosentino

Gianluca Cosentino
Max Verstappen after his win in the Sprint

Condividiamo tutte le informazioni necessarie per la gara di domenica del Gran Premio degli Stati Uniti del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

Il Circuit of the Americas ospiterà la 19a gara del calendario il 19 ottobre. Fernando Alonso spera di proseguire le entusiasmanti prestazioni di venerdì e sabato.

D'altra parte, Carlos Sainz cercherà di ritrovare l'alto livello raggiunto nelle ultime gare e di ripetere il podio nella Sprint. Infine, Franco Colapinto spera di lasciarsi alle spalle i problemi delle ultime settimane e di tornare in pista con la sua Alpine.

Ecco tutto ciò che c'è da sapere per domenica su programmi e canali TV per i diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Programma GP degli Stati Uniti: domenica 19 ottobre

Gara

  • Spagna: 23:00 / DAZN
  • Argentina: 16:00 /Stella +
  • Colombia: 14:00 /Stella +
  • Messico: 13:00 /SkySport
  • Stati Uniti (Pacifico): 12:00. /ESPN

Correlato: Griglia di partenza del GP degli Stati Uniti 2025, comprese le penalità

Cosa è successo nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti?

Max Verstappen ha conquistato la pole position senza complicazioni e partirà in testa dopo le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti.

D'altra parte, Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno avuto una buona giornata nelle qualifiche per la Q3; tuttavia, hanno concluso al decimo e nono posto alla partenza della la gara di Austin.

Lando Norris si è classificato secondo, battendo Charles Leclerc, George Russell e Lewis Hamilton. Il resto della Top 10 era composto da Oscar Piastri, Kimi Antonelli e Oliver Bearman.

GP degli Stati Uniti: Classificazione

Posizione Pilota
1Max Verstappen
2Lando Norris
3Charles Leclerc
4George Russell
5Lewis Hamilton
6Oscar Piastri
7Kimi Antonelli
8Oliver Bearman
9Carlos Sainz
10Fernando Alonso
11Nico Hulkenberg
12Liam Lawson
13Yuki Tsunoda
14Pierre Gasly
15Franco Colapinto
16Gabriel Bortoleto
17Esteban Ocon
18Lance Stroll
19Alexander Albon
20Isack Hadjar

