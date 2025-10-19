Programmi e canali TV del GP degli Stati Uniti
Programmi e canali TV del GP degli Stati Uniti
Condividiamo tutte le informazioni necessarie per la gara di domenica del Gran Premio degli Stati Uniti del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.
Il Circuit of the Americas ospiterà la 19a gara del calendario il 19 ottobre. Fernando Alonso spera di proseguire le entusiasmanti prestazioni di venerdì e sabato.
D'altra parte, Carlos Sainz cercherà di ritrovare l'alto livello raggiunto nelle ultime gare e di ripetere il podio nella Sprint. Infine, Franco Colapinto spera di lasciarsi alle spalle i problemi delle ultime settimane e di tornare in pista con la sua Alpine.
Ecco tutto ciò che c'è da sapere per domenica su programmi e canali TV per i diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.
Programma GP degli Stati Uniti: domenica 19 ottobre
Gara
- Spagna: 23:00 / DAZN
- Argentina: 16:00 /Stella +
- Colombia: 14:00 /Stella +
- Messico: 13:00 /SkySport
- Stati Uniti (Pacifico): 12:00. /ESPN
Correlato: Griglia di partenza del GP degli Stati Uniti 2025, comprese le penalità
Cosa è successo nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti?
Max Verstappen ha conquistato la pole position senza complicazioni e partirà in testa dopo le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti.
D'altra parte, Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno avuto una buona giornata nelle qualifiche per la Q3; tuttavia, hanno concluso al decimo e nono posto alla partenza della la gara di Austin.
Lando Norris si è classificato secondo, battendo Charles Leclerc, George Russell e Lewis Hamilton. Il resto della Top 10 era composto da Oscar Piastri, Kimi Antonelli e Oliver Bearman.
GP degli Stati Uniti: Classificazione
|Posizione
|Pilota
|1
|Max Verstappen
|2
|Lando Norris
|3
|Charles Leclerc
|4
|George Russell
|5
|Lewis Hamilton
|6
|Oscar Piastri
|7
|Kimi Antonelli
|8
|Oliver Bearman
|9
|Carlos Sainz
|10
|Fernando Alonso
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Liam Lawson
|13
|Yuki Tsunoda
|14
|Pierre Gasly
|15
|Franco Colapinto
|16
|Gabriel Bortoleto
|17
|Esteban Ocon
|18
|Lance Stroll
|19
|Alexander Albon
|20
|Isack Hadjar
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
La Ferrari rilascia una curiosa dichiarazione in seguito ai legami con Horner
- 2 ore fa
Notizie Ferrari di oggi: Leclerc parla di miracolo; incidente Sainz; Hamilton vicino all'incidente
- 2 ore fa
Antonelli News Oggi: Fa una confessione incredibile dopo le qualifiche
- Oggi 16:00
Notizie di F1 di oggi: risultati delle qualifiche e dello sprint; programma e griglia del GP degli Stati Uniti
- Oggi 14:00
Programmi e canali TV del GP degli Stati Uniti
- Oggi 12:00
Griglia di partenza del GP degli Stati Uniti 2025, comprese le penalità
- Oggi 10:00
Molto letto
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- 15 ottobre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- 15 ottobre
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- 7 ottobre
La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton
- 7 ottobre