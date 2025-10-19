Condividiamo tutte le informazioni necessarie per la gara di domenica del Gran Premio degli Stati Uniti del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

Il Circuit of the Americas ospiterà la 19a gara del calendario il 19 ottobre. Fernando Alonso spera di proseguire le entusiasmanti prestazioni di venerdì e sabato.

D'altra parte, Carlos Sainz cercherà di ritrovare l'alto livello raggiunto nelle ultime gare e di ripetere il podio nella Sprint. Infine, Franco Colapinto spera di lasciarsi alle spalle i problemi delle ultime settimane e di tornare in pista con la sua Alpine.

Ecco tutto ciò che c'è da sapere per domenica su programmi e canali TV per i diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Programma GP degli Stati Uniti: domenica 19 ottobre

Gara

Spagna: 23:00 / DAZN

23:00 / DAZN Argentina: 16:00 /Stella +

16:00 /Stella + Colombia: 14:00 /Stella +

14:00 /Stella + Messico: 13:00 /SkySport

13:00 /SkySport Stati Uniti (Pacifico): 12:00. /ESPN

Cosa è successo nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti?

Max Verstappen ha conquistato la pole position senza complicazioni e partirà in testa dopo le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti.

D'altra parte, Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno avuto una buona giornata nelle qualifiche per la Q3; tuttavia, hanno concluso al decimo e nono posto alla partenza della la gara di Austin.

Lando Norris si è classificato secondo, battendo Charles Leclerc, George Russell e Lewis Hamilton. Il resto della Top 10 era composto da Oscar Piastri, Kimi Antonelli e Oliver Bearman.

GP degli Stati Uniti: Classificazione

