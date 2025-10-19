Lewis Hamilton ha lanciato una minaccia a Max Verstappen per la vittoria al prossimo Gran Premio degli Stati Uniti.

Parlando con i giornalisti ad Austin, il sette volte campione del mondo ha commentato dopo le qualifiche: "È fantastico essere tra i primi 5. Mi sarebbe piaciuto essere più in alto, ma domani faremo un passo avanti per vedere se possiamo riuscirci.

"Ho avuto difficoltà con il bilanciamento. Fin dall'inizio, ho avuto un forte sottosterzo, quindi sono rientrato e ho fatto due fori nell'ala, sono uscito, sono rientrato, ho fatto due fori nell'ala... Ho continuato ad aggiungere e aggiungere. Credo di aver finito per aggiungere circa otto fori all'ala anteriore oggi.

"Con quel sottosterzo, la sessione è diventata molto complicata e ha saturato gli pneumatici anteriori. L'ultimo giro era più vicino all'equilibrio che cercavo, ma se avessi mantenuto quella posizione in Q1, avrei avuto la macchina di cui avevo bisogno prima e poi avrei migliorato da lì. Nel complesso, un miglioramento per noi come squadra, ottimo lavoro da parte degli ingegneri; oggi abbiamo fatto un passo avanti", ha osservato.

Correlato: INCREDIBILE: Lewis Hamilton, a pochi millimetri dal subire un terribile incidente

Cosa è successo nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti?

Max Verstappen ha conquistato la pole position senza complicazioni e partirà in testa dopo le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti.

D'altra parte, Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno avuto una buona giornata nelle qualifiche per la Q3; tuttavia, hanno concluso al decimo e nono posto alla partenza della la gara di Austin.

Lando Norris si è classificato secondo, battendo Charles Leclerc, George Russell e Lewis Hamilton. Il resto della Top 10 era composto da Oscar Piastri, Kimi Antonelli e Oliver Bearman.

GP degli Stati Uniti: Classificazione

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!