SCANDALO: ipotizzata cospirazione della FIA contro la Ferrari

Si vocifera che la FIA stia tramando contro la Ferrari durante il Campionato del Mondo di Formula 1 del 2025.

Secondo informazioni provenienti da Corriere.it, l'organo di governo della massima serie e la Scuderia non sono in ottimi rapporti: "Si vocifera nel paddock che i rapporti con la FIA, che ha implementato controlli molto frequenti sulle Rosse, non siano pacifici.

"Questo spinge verso approcci ultra-conservativi in ​​tutti gli ambiti per evitare il minimo sbilanciamento. L'ingegneria di pista è fondamentale quanto la progettazione nell'estrazione delle prestazioni. E sembra che sia proprio qui che risiede uno dei principali punti deboli di Maranello.

"Si critica una gestione eccessivamente centralizzata delle attività in pista che ostacola la flessibilità, e si nota un'incapacità di reagire rapidamente alle situazioni, un fatto evidente in classifica", hanno riferito.

Correlato: La leggenda chiede un cambiamento storico in Ferrari per porre fine alla crisi

Come sta andando il Campionato Costruttori dopo il GP di Singapore?

Il Gran Premio di Singapore ha finalmente incoronato la McLaren vincitrice del Campionato Costruttori per la stagione.

Nonostante nessuno dei suoi piloti sia riuscito a vincere la gara e il distacco tra loro sia sempre più evidente, il team guidato da Zak Brown ha nuovamente ottenuto il riconoscimento per la squadra cheè al centro di numerose controversie dovute a dispute interne.

La Mercedes è riuscita a consolidare il suo secondo posto, grazie alla vittoria di Russell e al quinto posto di Antonelli che la separavano dai piloti Ferrari in calo. La grande sorpresa della giornata è stata la Williams, che, grazie a Carlos Sainz, è riuscita a segnare nuovamente in questa stagione, a dimostrazione del suo recente miglioramento.

1. McLaren 650 punti

2. Mercedes 325 punti

3. Ferrari 298 punti

4. Red Bull Racing 290 punti

5. Williams 102 punti

6. Racing Bulls 72 punti

7. Aston Martin 68 punti

6. Kick Sauber 55 punti

9. Haas 46 punti

10. Alpine 20 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!