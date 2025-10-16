close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
lewis hamilton, fred vasseur, charles leclerc, ferrari, fia, edit

SCANDALO: ipotizzata cospirazione della FIA contro la Ferrari

SCANDALO: ipotizzata cospirazione della FIA contro la Ferrari

Gianluca Cosentino
lewis hamilton, fred vasseur, charles leclerc, ferrari, fia, edit

Si vocifera che la FIA stia tramando contro la Ferrari durante il Campionato del Mondo di Formula 1 del 2025.

Secondo informazioni provenienti da Corriere.it, l'organo di governo della massima serie e la Scuderia non sono in ottimi rapporti: "Si vocifera nel paddock che i rapporti con la FIA, che ha implementato controlli molto frequenti sulle Rosse, non siano pacifici.

"Questo spinge verso approcci ultra-conservativi in ​​tutti gli ambiti per evitare il minimo sbilanciamento. L'ingegneria di pista è fondamentale quanto la progettazione nell'estrazione delle prestazioni. E sembra che sia proprio qui che risiede uno dei principali punti deboli di Maranello.

"Si critica una gestione eccessivamente centralizzata delle attività in pista che ostacola la flessibilità, e si nota un'incapacità di reagire rapidamente alle situazioni, un fatto evidente in classifica", hanno riferito.

Correlato: La leggenda chiede un cambiamento storico in Ferrari per porre fine alla crisi

Come sta andando il Campionato Costruttori dopo il GP di Singapore?

Il Gran Premio di Singapore ha finalmente incoronato la McLaren vincitrice del Campionato Costruttori per la stagione.

Nonostante nessuno dei suoi piloti sia riuscito a vincere la gara e il distacco tra loro sia sempre più evidente, il team guidato da Zak Brown ha nuovamente ottenuto il riconoscimento per la squadra cheè al centro di numerose controversie dovute a dispute interne.

La Mercedes è riuscita a consolidare il suo secondo posto, grazie alla vittoria di Russell e al quinto posto di Antonelli che la separavano dai piloti Ferrari in calo. La grande sorpresa della giornata è stata la Williams, che, grazie a Carlos Sainz, è riuscita a segnare nuovamente in questa stagione, a dimostrazione del suo recente miglioramento.

  • 1. McLaren 650 punti
  • 2. Mercedes 325 punti
  • 3. Ferrari 298 punti
  • 4. Red Bull Racing 290 punti
  • 5. Williams 102 punti
  • 6. Racing Bulls 72 punti
  • 7. Aston Martin 68 punti
  • 6. Kick Sauber 55 punti
  • 9. Haas 46 punti
  • 10. Alpine 20 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Formula 1

Latest News

Programmi TV e canali in diretta per il GP degli Stati Uniti
Formula 1

Programmi TV e canali in diretta per il GP degli Stati Uniti

  • 12 minuti fa
SCANDALO: ipotizzata cospirazione della FIA contro la Ferrari
Ferrari

SCANDALO: ipotizzata cospirazione della FIA contro la Ferrari

  • 1 ora fa
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Mercedes

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

  • 2 ore fa
Lewis Hamilton è ATTACCATO dalla Mercedes!
Mercedes

Lewis Hamilton è ATTACCATO dalla Mercedes!

  • 3 ore fa
La leggenda chiede un cambiamento storico in Ferrari per porre fine alla crisi
Ferrari

La leggenda chiede un cambiamento storico in Ferrari per porre fine alla crisi

  • Oggi 14:00
Andrea Kimi Antonelli SVELA tutta la verità dietro il suo nome
Mercedes

Andrea Kimi Antonelli SVELA tutta la verità dietro il suo nome

  • Oggi 13:19
Più notizie

Molto letto

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

  • 30 settembre
 La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

  • Ieri 18:00
 F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

  • 30 settembre
 Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

  • Ieri 19:00
 Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

  • 7 ottobre
 La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

  • 7 ottobre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play