La leggenda chiede un cambiamento storico in Ferrari per porre fine alla crisi

Un personaggio di Formula 1 ha ipotizzato un cambiamento storico in Ferrari per risolvere la crisi vissuta nella stagione 2025.

Juan Pablo Montoya, parlando con FruitKing, ha commentato i problemi del team di Lewis Hamilton e Charles Leclerc: "La Ferrari deve cambiare la sua filosofia e il suo modo di eseguire tutto.

"Sono cambiati un po', ma devono essere meno politicizzati e concentrarsi maggiormente sulla pura prestazione. La cultura deve cambiare. Deve essere più strutturata e meno politica. Sembra che passino più tempo a discutere che a mettere in pratica le cose", ha affermato.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

