BOMBA: La Ferrari decide un cambiamento RIVOLUZIONARIO per il 2026!

Ferrari ha introdotto un profondo cambiamento nel progetto della power unit che utilizzerà a partire dal 2026, segnando un passo cruciale nella nuova era tecnica della Formula 1.

Secondo quanto riportato dall’edizione italiana di Motorsport, la Scuderia di Maranello ha modificato in modo sostanziale l’architettura del proprio motore: “Ferrari, dopo aver rinunciato a una testata in acciaio molto innovativa proposta da Zimmermann a causa dei valori di affidabilità non soddisfacenti, ha optato per una soluzione in lega di alluminio dotata di un sistema di aspirazione rivoluzionario e tenuto strettamente segreto”.

Il ritardo accumulato in fase di sviluppo, spiegano i tecnici, comporterà inevitabilmente una rincorsa nei confronti di Mercedes, mentre Honda non appare troppo distante. Tuttavia, a Maranello prevale l’ottimismo: il nuovo propulsore rappresenta una svolta strategica per recuperare competitività e consolidare la posizione di Ferrari nella futura Formula 1.

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP di Singapore?

Il Gran Premio di Singapore ha regalato una gara in cui George Russell ha dimostrato di essere il pilota migliore per continuare con la Mercedes, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno continuato a registrare risultati deludenti, riaccendendo la lotta per il campionato.

La domenica a Marina Bay è iniziata con Antonelli che ha perso diverse posizioni in gara dopo una partenza lenta, ma è riuscito a recuperare e a concludere almeno al quinto posto.

I piloti spagnoli hanno avuto una serata spettacolare, con Alonso e Sainz che sono riusciti entrambi a entrare in zona punti, il secondo con una grande serie di sorpassi e il secondo con una spettacolare rimonta di otto posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo dopo una penalità finale e Charles Leclerc che ha concluso sesto. Per quanto riguarda Franco Colapinto, sfortunatamente, nonostante i suoi continui successi su Pierre Gasly ultimamente, non è ancora riuscito a conquistare un solo punto nel Campionato Mondiale Piloti.

