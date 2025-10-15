ULTIMA ORA: La Ferrari conferma il FUTURO della sua stella!

La Ferrari ha commentato ufficialmente le voci sulla partenza di uno dei suoi piloti di punta.

Secondo quanto riportato da Diario Marca, ecco cosa ha dichiarato Maranello in merito a un possibile addio del team principal Fred Vasseur: "MARCA ha voluto sondare ufficiosamente il sentiment a Maranello riguardo a queste voci, che negli ultimi giorni sono state una cascata di informazioni.

"La risposta è molto chiara. "Queste voci non meritano nemmeno di essere commentate, in realtà. Guardiamo i fatti invece delle voci: il fatto è che i nostri vertici hanno rinnovato la fiducia a Fred due mesi fa", ha dichiarato un addetto alle comunicazioni.

"Ribadendo che il futuro della squadra dipende dalla leadership dell'ingegnere francese, che ha anche firmato un contratto per diversi anni", hanno affermato.

Come sta andando il Campionato Costruttori dopo il GP di Singapore?

Il Gran Premio di Singapore ha finalmente incoronato la McLaren vincitrice del Campionato Costruttori per la stagione.

Nonostante nessuno dei suoi piloti sia riuscito a vincere la gara e il distacco tra loro sia sempre più evidente, il team guidato da Zak Brown ha nuovamente ottenuto il riconoscimento per la squadra cheè al centro di numerose controversie dovute a dispute interne.

La Mercedes è riuscita a consolidare il suo secondo posto, grazie alla vittoria di Russell e al quinto posto di Antonelli che la separavano dai piloti Ferrari in calo. La grande sorpresa della giornata è stata la Williams, che, grazie a Carlos Sainz, è riuscita a segnare nuovamente in questa stagione, a dimostrazione del suo recente miglioramento.

1. McLaren 650 punti

2. Mercedes 325 punti

3. Ferrari 298 punti

4. Red Bull Racing 290 punti

5. Williams 102 punti

6. Racing Bulls 72 punti

7. Aston Martin 68 punti

6. Kick Sauber 55 punti

9. Haas 46 punti

10. Alpine 20 punti

