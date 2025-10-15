F1 Ferrari Oggi: Hamilton affronta una dolorosa prova; Polizia indaga su un crimine nella villa Schumacher
GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 15° ottobre 2025 in Formula 1.
La polizia svizzera indaga su una denuncia secondo cui un pilota di corse sarebbe accusato di aver violentato una delle infermiere di Michael Schumacher presso la residenza del sette volte campione mondiale di Formula 1, nel 2019. LEGGI DI PIÙ
La leggenda della Formula 1, Lewis Hamilton, sta affrontando una prova di pazienza alla Ferrari, dove le difficoltà di adattarsi al nuovo team sembrano persistere. A 40 anni e con una carriera costellata di successi, il tempo per tornare al vertice si sta restringendo rapidamente. LEGGI DI PIÙ
La Ferrari ha commentato ufficialmente le voci sulla partenza di uno dei suoi piloti di punta. LEGGI DI PIÙ
Sono emersi nuovi dettagli sul piano di Fernando Alonso di sfidare Lewis Hamilton al recente Gran Premio di Singapore. LEGGI DI PIÙ
