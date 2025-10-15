Sostengono che Fernando Alonso abbia CAUSATO la PUNIZIONE di Lewis Hamilton!
Sostengono che Fernando Alonso abbia CAUSATO la PUNIZIONE di Lewis Hamilton!
Sono emersi nuovi dettagli sul piano di Fernando Alonso di sfidare Lewis Hamilton al recente Gran Premio di Singapore.
Juan Pablo Montoya, nei commenti pubblicati da FormulaPassion, ha commentato così le comunicazioni radio dell'ultima gara: "A giudicare dalle comunicazioni radio di Verstappen, sembrava che stesse guidando una Minardi.
"In realtà, l'unico problema era semplicemente che le McLaren erano più veloci; lo stesso Verstappen ha recuperato terreno su Russell in alcuni momenti della gara. La scena di Alonso, invece, era riservata agli steward.
"Se fai una scenata alla radio, gli steward la sentono. Era più una messa in scena per preparare il terreno alla penalità di Hamilton. Se nessuno avesse ascoltato la radio, non avrei detto nulla", ha detto.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
