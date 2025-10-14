close global

Lewis Hamilton è IN PERICOLO per il Gran Premio degli Stati Uniti

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton e uno dei suoi record in Formula 1 potrebbero essere a rischio al prossimo Gran Premio degli Stati Uniti.

Max Verstappen avrà l'opportunità di battere il record di vittorie su suolo americano al prossimo Gran Premio di Austin. L'olandese attualmente condivide quel titolo con Lewis Hamilton, entrambi con sei vittorie negli Stati Uniti.

Hamilton ha ottenuto tutti i suoi successi al Gran Premio degli Stati Uniti, ottenendone cinque al Circuit of the Americas e una a Indianapolis nel 2007. Verstappen, d'altra parte, vanta un record più variegato, con tre vittorie al Circuit of the Americas, due a Miami e una a Las Vegas.

Se vincesse ad Austin questo fine settimana, Verstappen diventerebbe l'unico detentore del record di vittorie in Gran Premi su suolo americano.

L'ultima volta che uno dei due ha trionfato negli Stati Uniti è stato nel 2023, quando l'olandese si è imposto a Las Vegas. Se non vincerà questo fine settimana, avrà un'altra possibilità più avanti nella stagione a Las Vegas.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

