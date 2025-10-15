La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
La polizia svizzera indaga su una denuncia secondo cui un pilota di corse sarebbe accusato di aver violentato una delle infermiere di Michael Schumacher presso la residenza del sette volte campione mondiale di Formula 1, nel 2019.
Secondo il quotidiano svizzero-francese 24heures, l'aggressione sarebbe avvenuta nella tenuta di famiglia Schumacher a Gland, in Svizzera. L'uomo, di nazionalità australiana e amico intimo di Mick Schumacher, figlio della leggenda della F1, soggiornava nella casa principale durante il periodo in cui sarebbero avvenuti i fatti.
Il rapporto precisa che la famiglia Schumacher non è in alcun modo coinvolta nell'accaduto e non è stata contattata per fornire dichiarazioni. GPFans ha infatti preso contatto con le autorità locali per richiedere ulteriori commenti ufficiali.
Correlato: Charles Leclerc rompe il silenzio sul suo addio alla Ferrari
Pilota di corse accusato di violenza sessuale nella residenza della famiglia Schumacher
Il rapporto indica che, dopo una serata all'insegna dei festeggiamenti e del consumo di alcol, il pilota avrebbe commesso l'aggressione in una delle camere al piano superiore della villa.
La vittima, un'infermiera poco oltre i trent'anni, faceva parte del team medico che in seguito aveva prestato assistenza a Schumacher in seguito a un grave incidente sugli sci nel 2013. Nello stesso giorno, la donna, che aveva terminato il turno insieme a due colleghe, iniziò a sentirsi male dopo aver bevuto cocktail a base di vodka.
Successivamente, vista la sua condizione in peggioramento, l'infermiera fu trasferita in una sala riservata al personale del turno notturno, dove, affiancata da un fisioterapista, cercò di raggiungere la propria camera.
Secondo le ricostruzioni, il pilota, che alloggiava in una stanza adiacente, tornò e ripeté l'aggressione per due volte mentre la donna si trovava priva di coscienza, senza che le colleghe presenti potessero notare nulla. La denuncia è stata formalmente presentata nel gennaio 2022, e il processo è previsto per iniziare mercoledì alle ore 9.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Hamilton affronta una dolorosa prova; Polizia indaga su un crimine nella villa Schumacher
- 2 ore fa
Notizie di oggi Kimi Antonelli: paragoni con Verstappen; annuncio ufficiale Mercedes
- 3 ore fa
F1 Oggi: Mercedes fa l'annuncio più atteso dell'italiano; Alonso abbia CAUSATO la PUNIZIONE di Hamilton!
- Ieri 22:00
Hamilton affronta una dolorosa prova di pazienza con la Ferrari
- Ieri 21:00
Non si è risparmiato! Hamilton prende in giro il suo compagno di squadra in Ferrari, Leclerc.
- Ieri 20:00
BOMBA: La Ferrari decide un cambiamento RIVOLUZIONARIO per il 2026!
- Ieri 16:00
Molto letto
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- Ieri 18:00
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- Ieri 19:00
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- 7 ottobre
La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton
- 7 ottobre