La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

La polizia svizzera indaga su una denuncia secondo cui un pilota di corse sarebbe accusato di aver violentato una delle infermiere di Michael Schumacher presso la residenza del sette volte campione mondiale di Formula 1, nel 2019.

Secondo il quotidiano svizzero-francese 24heures, l'aggressione sarebbe avvenuta nella tenuta di famiglia Schumacher a Gland, in Svizzera. L'uomo, di nazionalità australiana e amico intimo di Mick Schumacher, figlio della leggenda della F1, soggiornava nella casa principale durante il periodo in cui sarebbero avvenuti i fatti.

Il rapporto precisa che la famiglia Schumacher non è in alcun modo coinvolta nell'accaduto e non è stata contattata per fornire dichiarazioni. GPFans ha infatti preso contatto con le autorità locali per richiedere ulteriori commenti ufficiali.

Pilota di corse accusato di violenza sessuale nella residenza della famiglia Schumacher

Il rapporto indica che, dopo una serata all'insegna dei festeggiamenti e del consumo di alcol, il pilota avrebbe commesso l'aggressione in una delle camere al piano superiore della villa.

La vittima, un'infermiera poco oltre i trent'anni, faceva parte del team medico che in seguito aveva prestato assistenza a Schumacher in seguito a un grave incidente sugli sci nel 2013. Nello stesso giorno, la donna, che aveva terminato il turno insieme a due colleghe, iniziò a sentirsi male dopo aver bevuto cocktail a base di vodka.

Successivamente, vista la sua condizione in peggioramento, l'infermiera fu trasferita in una sala riservata al personale del turno notturno, dove, affiancata da un fisioterapista, cercò di raggiungere la propria camera.

Secondo le ricostruzioni, il pilota, che alloggiava in una stanza adiacente, tornò e ripeté l'aggressione per due volte mentre la donna si trovava priva di coscienza, senza che le colleghe presenti potessero notare nulla. La denuncia è stata formalmente presentata nel gennaio 2022, e il processo è previsto per iniziare mercoledì alle ore 9.

