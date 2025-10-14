Kimi Antonelli Oggi: Confermate le migliori notizie per il futuro; Decisione radicale della Mercedes
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di martedì 14° ottobre 2025 in Formula 1.
La Mercedes è stata costretta a prendere una decisione radicale a fronte dei molteplici errori commessi da Andrea Kimi Antonelli nelle ultime settimane. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli ha confermato una notizia cruciale che delinea il futuro del giovane talento con la Mercedes. LEGGI DI PIÙ
Un video che mostra un meccanico della Mercedes di Formula 1 intento a seguire una partita durante il Gran Premio di Singapore ha rapidamente attirato l’attenzione sui social. LEGGI DI PIÙ
Finora sembra chiaro che solo Andrea Kimi Antonelli sarà confermato come pilota Mercedes per la prossima stagione. LEGGI DI PIÙ
