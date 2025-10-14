close global

Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

Kimi Antonelli Oggi: Confermate le migliori notizie per il futuro; Decisione radicale della Mercedes

Kimi Antonelli Oggi: Confermate le migliori notizie per il futuro; Decisione radicale della Mercedes

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di martedì 14° ottobre 2025 in Formula 1.

La Mercedes è stata costretta a prendere una decisione radicale a fronte dei molteplici errori commessi da Andrea Kimi Antonelli nelle ultime settimane. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli ha confermato una notizia cruciale che delinea il futuro del giovane talento con la Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Un video che mostra un meccanico della Mercedes di Formula 1 intento a seguire una partita durante il Gran Premio di Singapore ha rapidamente attirato l’attenzione sui social. LEGGI DI PIÙ

Finora sembra chiaro che solo Andrea Kimi Antonelli sarà confermato come pilota Mercedes per la prossima stagione. LEGGI DI PIÙ

