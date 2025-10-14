close global

Antonelli looking downcast in the Mercedes F1 garage

Confermate le migliori notizie per il futuro di Kimi Antonelli

Gianluca Cosentino
Kimi Antonelli ha confermato una notizia cruciale che delinea il futuro del giovane talento con la Mercedes.

Carlos Sainz ha parlato con parole pubblicate da PlanetF1 di una delle voci più importanti per la prossima stagione di Formula 1 2026: "Ho molta fiducia nel motore Mercedes.

"In effetti, è uno dei motivi principali per cui ho scelto la Williams per questa nuova modifica al regolamento. Sapevo che avremmo utilizzato il motore Mercedes e tutto ciò che ho sentito a riguardo è stato positivo, e continua ad esserlo.

"Ma, naturalmente, non possiamo dimenticare che la Mercedes avrà il motore Mercedes, lo avrà la McLaren, lo avrà l'Alpine e anche la Williams. Ora ci sono quattro team, otto vetture, con lo stesso motore, e due di loro, soprattutto la McLaren, sono superiori in questo momento.

"Quindi, non importa quanto sia buono il motore, bisogna avere un telaio perfetto. Questo significa che dobbiamo avere un telaio perfetto per distinguerci", ha detto il pilota madrileno.

Come sta andando il Campionato Costruttori dopo il GP di Singapore?

Il Gran Premio di Singapore ha finalmente incoronato la McLaren vincitrice del Campionato Costruttori per la stagione.

Nonostante nessuno dei suoi piloti sia riuscito a vincere la gara e il distacco tra loro sia sempre più evidente, il team guidato da Zak Brown ha nuovamente ottenuto il riconoscimento per la squadra cheè al centro di numerose controversie dovute a dispute interne.

La Mercedes è riuscita a consolidare il suo secondo posto, grazie alla vittoria di Russell e al quinto posto di Antonelli che la separavano dai piloti Ferrari in calo. La grande sorpresa della giornata è stata la Williams, che, grazie a Carlos Sainz, è riuscita a segnare nuovamente in questa stagione, a dimostrazione del suo recente miglioramento.

  • 1. McLaren 650 punti
  • 2. Mercedes 325 punti
  • 3. Ferrari 298 punti
  • 4. Red Bull Racing 290 punti
  • 5. Williams 102 punti
  • 6. Racing Bulls 72 punti
  • 7. Aston Martin 68 punti
  • 6. Kick Sauber 55 punti
  • 9. Haas 46 punti
  • 10. Alpine 20 punti

