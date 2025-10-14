Ferrari, l'ARMA SEGRETA di Cadillac per il 2026

Cadillac ha rotto il silenzio sui dettagli completi del supporto che riceverà dalla Ferrari per i test che includeranno Sergio Pérez.

Il team principal Graeme Lowdon ha dichiarato quanto segue su MotorsportWeek: "Abbiamo esaminato i test che un team può effettuare secondo il regolamento TPC [testando una vettura precedente].

"Siamo clienti Ferrari, quindi ha senso, ma come ho detto, non stiamo cercando di imparare nulla dalla vettura in sé. Non mi dispiace, purché abbia le dimensioni e la forma giuste.

"È solo per estetica, quindi non mi interessa nemmeno il colore. Se prendiamo in prestito l'auto di qualcuno, quella squadra ha bisogno che la FIA ci approvi per l'utilizzo", ha osservato.

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP di Singapore?

Il Gran Premio di Singapore ha regalato una gara in cui George Russell ha dimostrato di essere il pilota migliore per continuare con la Mercedes, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno continuato a registrare risultati deludenti, riaccendendo la lotta per il campionato.

La domenica a Marina Bay è iniziata con Antonelli che ha perso diverse posizioni in gara dopo una partenza lenta, ma è riuscito a recuperare e a concludere almeno al quinto posto.

I piloti spagnoli hanno avuto una serata spettacolare, con Alonso e Sainz che sono riusciti entrambi a entrare in zona punti, il secondo con una grande serie di sorpassi e il secondo con una spettacolare rimonta di otto posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo dopo una penalità finale e Charles Leclerc che ha concluso sesto. Per quanto riguarda Franco Colapinto, sfortunatamente, nonostante i suoi continui successi su Pierre Gasly ultimamente, non è ancora riuscito a conquistare un solo punto nel Campionato Mondiale Piloti.

