Ferrari, l'ARMA SEGRETA di Cadillac per il 2026
Ferrari, l'ARMA SEGRETA di Cadillac per il 2026
Cadillac ha rotto il silenzio sui dettagli completi del supporto che riceverà dalla Ferrari per i test che includeranno Sergio Pérez.
Il team principal Graeme Lowdon ha dichiarato quanto segue su MotorsportWeek: "Abbiamo esaminato i test che un team può effettuare secondo il regolamento TPC [testando una vettura precedente].
"Siamo clienti Ferrari, quindi ha senso, ma come ho detto, non stiamo cercando di imparare nulla dalla vettura in sé. Non mi dispiace, purché abbia le dimensioni e la forma giuste.
"È solo per estetica, quindi non mi interessa nemmeno il colore. Se prendiamo in prestito l'auto di qualcuno, quella squadra ha bisogno che la FIA ci approvi per l'utilizzo", ha osservato.
Correlato: Charles Leclerc rompe il silenzio sul suo addio alla Ferrari
Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP di Singapore?
Il Gran Premio di Singapore ha regalato una gara in cui George Russell ha dimostrato di essere il pilota migliore per continuare con la Mercedes, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno continuato a registrare risultati deludenti, riaccendendo la lotta per il campionato.
La domenica a Marina Bay è iniziata con Antonelli che ha perso diverse posizioni in gara dopo una partenza lenta, ma è riuscito a recuperare e a concludere almeno al quinto posto.
I piloti spagnoli hanno avuto una serata spettacolare, con Alonso e Sainz che sono riusciti entrambi a entrare in zona punti, il secondo con una grande serie di sorpassi e il secondo con una spettacolare rimonta di otto posizioni.
Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo dopo una penalità finale e Charles Leclerc che ha concluso sesto. Per quanto riguarda Franco Colapinto, sfortunatamente, nonostante i suoi continui successi su Pierre Gasly ultimamente, non è ancora riuscito a conquistare un solo punto nel Campionato Mondiale Piloti.
- 1. Oscar Piastri 336 punti
- 2. Lando Norris 314 punti
- 3. Max Verstappen 273 punti
- 4. George Russell 237 punti
- 5. Charles Leclerc 173 punti
- 6. Lewis Hamilton 125 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 88 punti
- 8. Alexander Albon 70 punti
- 9. Isack Hadjar 39 punti
- 10. Nico Hülkenberg 37 punti
- 11. Fernando Alonso 36 punti
- 12. Carlos Sainz 32 punti
- 13. Lance Stroll 32 punti
- 14. Liam Lawson 30 punti
- 15. Esteban Ocon 28 punti
- 16. Pierre Gasly 20 punti
- 17. Yuki Tsunoda 20 punti
- 18. Gabriel Bortoleto 18 punti
- 19. Oliver Bearman 18 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Lewis Hamilton Oggi: Adotta misure drastiche della Ferrari; IN PERICOLO per il GP degli Stati Uniti
- 1 ora fa
Notizie Ferrari oggi: Leclerc parla della sua partenza, Cadillac li vuole come arma
- 1 ora fa
Kimi Antonelli Oggi: Confermate le migliori notizie per il futuro; Decisione radicale della Mercedes
- 3 ore fa
Hamilton adotta misure drastiche dopo le partenze di personaggi di spicco della Ferrari
- Ieri 21:00
Hamilton prende in giro il cambiamento della F1 rivelando un'alternativa migliore
- Ieri 20:00
Rivelati segnali molto positivi su Michael Schumacher
- Ieri 19:00
Molto letto
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- 7 ottobre
La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton
- 7 ottobre
Russell fa un gesto toccante ad Hamilton dopo aver vinto il GP di Singapore
- 7 ottobre
Rivelati i problemi di salute di Kimi Antonelli!
- 9 ottobre