Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

F1 Kimi Antonelli Oggi: Stella conferma il ritorno alla Mercedes; Trattative contrattuali prendono nuova piega

F1 Kimi Antonelli Oggi: Stella conferma il ritorno alla Mercedes; Trattative contrattuali prendono nuova piega

Alessandro Lombardo
Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Andrea Kimi Antonelli di Domenico 12° ottobre 2025 in Formula 1.

Mercedes non ha altra scelta se non quella di offrire a George Russell, astro della Formula 1, un contratto a lungo termine, come sottolinea l'ex pilota Johnny Herbert.

I Silver Arrows presentano la miscela perfetta di gioventù ed esperienza, grazie al duo formato da Kimi Antonelli e George Russell, che ha spinto la scuderia al secondo posto nel campionato costruttori a soli sei Gran Premi dalla fine della stagione.

Kimi Antonelli F1: ULTIMA ORA: Max Verstappen SCEGLIE il compagno di squadra Mercedes.

Kimi Antonelli oggi: svela le conseguenze in Mercedes.

Kimi Antonelli Oggi: SCANDALO - Mercedes MINIMIZZA George Russell a causa dell'italiano.

Formula 1

F1 Kimi Antonelli Oggi: Stella conferma il ritorno alla Mercedes; Trattative contrattuali prendono nuova piega
Mercedes

F1 Kimi Antonelli Oggi: Stella conferma il ritorno alla Mercedes; Trattative contrattuali prendono nuova piega

  Ieri 23:30
F1 Oggi: Leggenda della Ferrari emette un verdetto su Verstappen; Stella conferma il ritorno alla Mercedes
Formula 1

F1 Oggi: Leggenda della Ferrari emette un verdetto su Verstappen; Stella conferma il ritorno alla Mercedes

  Ieri 23:00
Lewis Hamilton Oggi: Invia un messaggio raw alla Ferrari; Rivela un toccante omaggio a Roscoe
Ferrari

Lewis Hamilton Oggi: Invia un messaggio raw alla Ferrari; Rivela un toccante omaggio a Roscoe

  Ieri 22:00
L'ex pilota della Ferrari difende la presenza di Hamilton nel team
Ferrari

L'ex pilota della Ferrari difende la presenza di Hamilton nel team

  Ieri 21:00
Ecco le regole più strane nella storia della Formula 1 | Speciale GPFans
Formula 1

Ecco le regole più strane nella storia della Formula 1 | Speciale GPFans

  Ieri 20:00
Cos'è un pit stop in Formula 1 e come funziona?
Formula 1

Cos'è un pit stop in Formula 1 e come funziona?

  Ieri 19:00
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

  30 settembre
 F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

  30 settembre
 Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

  7 ottobre
 La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

  7 ottobre
 Russell fa un gesto toccante ad Hamilton dopo aver vinto il GP di Singapore

Russell fa un gesto toccante ad Hamilton dopo aver vinto il GP di Singapore

  7 ottobre
 Rivelati i problemi di salute di Kimi Antonelli!

Rivelati i problemi di salute di Kimi Antonelli!

  9 ottobre

