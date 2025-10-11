close global

Kimi Antonelli svela le conseguenze in Mercedes

Kimi Antonelli svela le conseguenze in Mercedes

Gianluca Cosentino
Andrea Kimi Antonelli ha rivelato le conseguenze in Mercedes dei suoi molteplici errori delle ultime settimane.

In una conversazione con i media, il pilota italiano ha condiviso i dettagli del processo che ha adottato per uscire dalla crisi in cui è caduto per diverse gare.

"Dopo Monza, ho avuto un incontro importante con Bono e gli ingegneri. Mi hanno fatto una breve lezione, ma onestamente, era quello di cui avevo bisogno. Ora sono tornato in pista, con la giusta mentalità, concentrato sul processo, sulle basi, cercando di guidare bene, di mettere insieme le cose, e so che il risultato arriverà naturalmente.

"Abbiamo avuto buoni weekend [a Singapore e Baku], il che è importante, perché porta punti alla squadra. La macchina è stata molto, molto forte, il che è molto promettente. Mancano sei gare alla fine.

"Ci stiamo staccando dalla Ferrari e anche dalla Red Bull. Questa è la cosa più importante. Sarà fondamentale continuare a segnare punti, ottenere buone prestazioni e raggiungere il secondo posto nel Campionato Costruttori", ha osservato.

Correlato: ULTIMA ORA: Max Verstappen SCEGLIE tra Antonelli e Russell per la Mercedes

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP di Singapore?

Il Gran Premio di Singapore ha regalato una gara in cui George Russell ha dimostrato di essere il pilota migliore per continuare con la Mercedes, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno continuato a registrare risultati deludenti, riaccendendo la lotta per il campionato.

La domenica a Marina Bay è iniziata con Antonelli che ha perso diverse posizioni in gara dopo una partenza lenta, ma è riuscito a recuperare e a concludere almeno al quinto posto.

I piloti spagnoli hanno avuto una serata spettacolare, con Alonso e Sainz che sono riusciti entrambi a entrare in zona punti, il secondo con una grande serie di sorpassi e il secondo con una spettacolare rimonta di otto posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo dopo una penalità finale e Charles Leclerc che ha concluso sesto. Per quanto riguarda Franco Colapinto, sfortunatamente, nonostante i suoi continui successi su Pierre Gasly ultimamente, non è ancora riuscito a conquistare un solo punto nel Campionato Mondiale Piloti.

