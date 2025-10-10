Incolpano la FIA per aver rovinato la vettura della Ferrari del 2025!

Un nuovo rapporto sostiene che la monoposto Ferrari del 2025 sia stata influenzata dalle decisioni della FIA.

Secondo AutoRacer.IT, il concetto aerodinamico della Scuderia è in difficoltà a causa delle direttive dell'organo di governo del motorsport: "Le direttive tecniche della FIA volte a vietare flessioni estreme hanno creato problemi alla Ferrari.

"Le contromisure del team, utilizzando ali pre-progettate, sembrano aver limitato il concetto originale della vettura. L'ala anteriore è stata riprogettata per conformarsi ai regolamenti spagnoli, ma la SF-25 non genera ancora abbastanza carico aerodinamico per fare progressi.

"La piattaforma meccanica rimane conservativa e continua a limitare l'equilibrio. È lecito chiedersi se l'aggiornamento delle sospensioni con un nuovo pianale o il perfezionamento delle soluzioni flessibili sarebbe stato l'approccio migliore", hanno riferito.

Come sta andando il Campionato Costruttori dopo il GP di Singapore?

Il Gran Premio di Singapore ha finalmente incoronato la McLaren vincitrice del Campionato Costruttori per la stagione.

Nonostante nessuno dei suoi piloti sia riuscito a vincere la gara e il distacco tra loro sia sempre più evidente, il team guidato da Zak Brown ha nuovamente ottenuto il riconoscimento per la squadra cheè al centro di numerose controversie dovute a dispute interne.

La Mercedes è riuscita a consolidare il suo secondo posto, grazie alla vittoria di Russell e al quinto posto di Antonelli che la separavano dai piloti Ferrari in calo. La grande sorpresa della giornata è stata la Williams, che, grazie a Carlos Sainz, è riuscita a segnare nuovamente in questa stagione, a dimostrazione del suo recente miglioramento.

1. McLaren 650 punti

2. Mercedes 325 punti

3. Ferrari 298 punti

4. Red Bull Racing 290 punti

5. Williams 102 punti

6. Racing Bulls 72 punti

7. Aston Martin 68 punti

6. Kick Sauber 55 punti

9. Haas 46 punti

10. Alpine 20 punti

