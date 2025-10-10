NOTIZIA BOMBA: La Ferrari sta perdendo la pazienza e sta già cercando di sostituire la sua stella!

Secondo quanto riferito, la Ferrari avrebbe perso la pazienza e si vocifera che abbia già in mente di sostituire una delle stelle del team.

Secondo F1-Insider, il presidente della Ferrari John Elkann starebbe seriamente prendendo in considerazione l'inglese per sostituire Frédéric Vasseur. Alcune fonti affermano che la Ferrari sarebbe in una posizione privilegiata per ingaggiare Horner, il che significherebbe lasciare Vasseur alle spalle.

"Sebbene il suo contratto sia stato rinnovato, la Scuderia preferisce un cambiamento e John Elkann è fiducioso che Horner sia l'opzione ideale", spiegano. Elkann è noto per la sua natura impulsiva, per la sua capacità di concentrarsi sul presente e di prendere decisioni decisive. Nonostante il prolungamento del contratto di Vasseur, la situazione in Ferrari sembra essere in subbuglio, aprendo la porta a cambiamenti significativi con il possibile arrivo di Horner.

La testata sottolinea che, se Horner venisse ingaggiato, si chiuderebbe la porta all'eventuale ingaggio di Max Verstappen, che ha ribadito la sua fedeltà alla Red Bull dopo la partenza dell'ex direttore. Questa situazione solleva dubbi sul futuro immediato della Scuderia e segna l'inizio di un periodo di cambiamenti in Ferrari.

Cosa è successo a Christian Horner alla Red Bull?

De Telegraaf ha riportato che Red Bull ha aperto un'indagine interna sulle accuse di comportamento inappropriato da parte del capo della Red Bull Racing, ma senza specificarne le ragioni.

Successivamente, grazie a un rapporto di BILD, la situazione era molto più delicata. Si trattava di un presunto invio di fotografie da parte di Horner a un dipendente dell'azienda, il che costituiva un comportamento ingiustificabile da parte dei dirigenti dell'azienda austriaca di bevande.

Dopo che è stato rivelato che un avvocato esterno aveva condotto un'indagine privata sulla questione, la Red Bull ha infine annunciato di non aver trovato prove sufficienti per intraprendere un'azione legale contro il dirigente.

Tuttavia, All'inizio del Gran Premio del Bahrain, sono trapelati una serie di screenshot dei messaggi scambiati tra il capo e il suo dipendente, insieme ad altro materiale esplicito.

Tuttavia, dopo che la Red Bull ha condotto un'indagine interna, la dipendente è stata sospesa dal suo incarico. Dopo diverse settimane di speculazioni, la posizione del capo della squadra sembra più sicura che mai dopo che i proprietari della bevanda energetica hanno dimostrato il loro sostegno al britannico.

