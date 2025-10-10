close global

F1 Ferrari oggi: pressione su Leclerc; stella della Red Bull nel mirino; Alonso la soluzione

Gianluca Cosentino
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di giovedì 9° ottobre 2025 in Formula 1.

Ferrari F1: il manager di Charles Leclerc gli fa pressione e lo paragona a Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ

Ferrari F1: gli italiani puntano all'ingaggio della stella della Red Bull. LEGGI DI PIÙ

Ferrari F1: Fernando Alonso, la SOLUZIONE che la Ferrari cercherà per superare la crisi. LEGGI DI PIÙ

Fernando Alonso

