Fernando Alonso potrebbe essere la soluzione per la Ferrari per uscire dalla crisi in cui versa da molti anni.

Secondo le informazioni di Blick, la Scuderia starebbe seguendo le orme di Gabriel Bortoleto, un pilota brasiliano cresciuto sotto la guida del due volte campione del mondo spagnolo.

"I tedeschi iniziano la loro avventura nei GP a Hinwil con il veterano Hülkenberg e il promosso Bortoleto. Ma il brasiliano è nella lista dei desideri della Ferrari per il 2027. Non c'è da sorprendersi.

"In casa Rossa, è probabile che Leclerc e Hamilton si trasferiscano per il loro ultimo mandato a Maranello. Quindi il futuro di entrambi è incerto", hanno osservato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

