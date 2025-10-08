I collaboratori più stretti di Oscar Piastri hanno rotto il silenzio sulle recenti voci di un possibile passaggio dell'australiano alla Ferrari, in un clima complicato all'interno della McLaren.

Di recente sono circolate voci su un possibile passaggio di Piastri alla Ferrari. L'ex pilota di Formula 1 e attuale manager Mark Webber ha affrontato la questione in un'intervista a Rmcmotori, spiegando e analizzando il futuro dell'attuale leader del campionato.

Webber afferma che, per il momento, Piastri dovrebbe rimanere alla McLaren. Secondo l'ex compagno di squadra di Sebastian Vettel, il giovane pilota ha ancora molto da imparare. Tuttavia, gli consiglia di iniziare a prendere lezioni di italiano.

Anche se la Ferrari resta un obiettivo a lungo termine, prima deve consolidare la sua crescita professionale e perfezionare il suo italiano.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

