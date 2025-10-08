ULTIMA ORA: L'entourage di Oscar Piastri rompe il silenzio sulla sua firma con la Ferrari
ULTIMA ORA: L'entourage di Oscar Piastri rompe il silenzio sulla sua firma con la Ferrari
I collaboratori più stretti di Oscar Piastri hanno rotto il silenzio sulle recenti voci di un possibile passaggio dell'australiano alla Ferrari, in un clima complicato all'interno della McLaren.
Di recente sono circolate voci su un possibile passaggio di Piastri alla Ferrari. L'ex pilota di Formula 1 e attuale manager Mark Webber ha affrontato la questione in un'intervista a Rmcmotori, spiegando e analizzando il futuro dell'attuale leader del campionato.
Webber afferma che, per il momento, Piastri dovrebbe rimanere alla McLaren. Secondo l'ex compagno di squadra di Sebastian Vettel, il giovane pilota ha ancora molto da imparare. Tuttavia, gli consiglia di iniziare a prendere lezioni di italiano.
Anche se la Ferrari resta un obiettivo a lungo termine, prima deve consolidare la sua crescita professionale e perfezionare il suo italiano.
Correlato: NOTIZIA BOMBA: Oscar Piastri vorrebbe SCAMBIARE la McLaren con la FERRARI
Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?
Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.
"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.
Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."
Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Piastri vuole lasciare la McLaren; rotto il silenzio sul suo ingaggio
- 1 ora fa
F1 Lewis Hamilton Oggi: Infiamma la McLaren con duri consigli a Piastri; Ferrari critica il falso risultato
- 2 ore fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Alla pari con Russell; Leclerc accusai della cattiva strategia della Ferrari
- 3 ore fa
Hamilton infiamma la McLaren con duri consigli a Piastri
- Ieri 21:00
La Ferrari critica il falso risultato di Hamilton
- Ieri 20:00
NOTIZIA BOMBA: Oscar Piastri vorrebbe SCAMBIARE la McLaren con la FERRARI
- Ieri 15:44
Molto letto
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.
- 22 settembre
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- 7 ottobre
Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan
- 20 settembre