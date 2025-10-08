close global

﻿
F1 Lewis Hamilton Oggi: Infiamma la McLaren con duri consigli a Piastri; Ferrari critica il falso risultato

Alessandro Lombardo
GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 8° ottobre 2025 in Formula 1.

Si sono presentati per chiedere il ritiro di Lewis Hamilton dopo il Gran Premio di Singapore, tra molte polemiche. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha smentito che Fred Vasseur si sia lasciato trasportare dall'orgoglio minimizzando il merito del campione in Gara a Singapore. LEGGI DI PIÙ

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha lanciato un avvertimento diretto a Oscar Piastri, attuale leader del campionato, invitandolo a non lasciarsi guidare dalle direttive del team McLaren. LEGGI DI PIÙ

