Hamilton infiamma la McLaren con duri consigli a Piastri

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha lanciato un avvertimento diretto a Oscar Piastri, attuale leader del campionato, invitandolo a non lasciarsi guidare dalle direttive del team McLaren.

Secondo fonti attendibili, la rinomata giornalista di Formula 1 Julianne Cerasoli ha riferito che Hamilton ha consigliato all’australiano di mostrare decisione e fermezza, rifiutando di accettare ripetutamente condizioni svantaggiose imposte dal team. Il campione ha sottolineato come mantenere l’autonomia in pista sia fondamentale in uno sport dove anche le dinamiche interne possono incidere in maniera determinante sul rendimento.

Lando Norris e Piastri sembrano emergere come i protagonisti principali nella corsa al titolo mondiale di questa stagione, con il duo McLaren che vanta statistiche in crescita nonostante la presenza di Max Verstappen, ancora considerato un sfidante d’eccezione con un distacco di 63 punti. Nel corso della stagione, a Piastri è stato chiesto di cedere qualche posizione a Norris e, finora, il pilota, che ha già collezionato nove vittorie, ha dimostrato maturità e flessibilità nel seguire le direttive del team senza compromettere le proprie ambizioni.

Hamilton è convinto che Piastri debba affrontare questa delicata situazione con la massima cautela, soprattutto in vista del weekend di gara a Singapore. Interrogato sul da farsi, il campione ha ribadito in modo inequivocabile: "Non regalare posizioni". L’australiano ha accolto il consiglio con spirito collaborativo, dichiarando che l’esperienza di Hamilton in situazioni simili è preziosa e che seguirà il suo suggerimento per proteggere le proprie possibilità nella lotta per il titolo.

Come si è concluso il Gran Premio di Singapore 2025?

