Hamilton infiamma la McLaren con duri consigli a Piastri
Hamilton infiamma la McLaren con duri consigli a Piastri
Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha lanciato un avvertimento diretto a Oscar Piastri, attuale leader del campionato, invitandolo a non lasciarsi guidare dalle direttive del team McLaren.
Secondo fonti attendibili, la rinomata giornalista di Formula 1 Julianne Cerasoli ha riferito che Hamilton ha consigliato all’australiano di mostrare decisione e fermezza, rifiutando di accettare ripetutamente condizioni svantaggiose imposte dal team. Il campione ha sottolineato come mantenere l’autonomia in pista sia fondamentale in uno sport dove anche le dinamiche interne possono incidere in maniera determinante sul rendimento.
Lando Norris e Piastri sembrano emergere come i protagonisti principali nella corsa al titolo mondiale di questa stagione, con il duo McLaren che vanta statistiche in crescita nonostante la presenza di Max Verstappen, ancora considerato un sfidante d’eccezione con un distacco di 63 punti. Nel corso della stagione, a Piastri è stato chiesto di cedere qualche posizione a Norris e, finora, il pilota, che ha già collezionato nove vittorie, ha dimostrato maturità e flessibilità nel seguire le direttive del team senza compromettere le proprie ambizioni.
Hamilton è convinto che Piastri debba affrontare questa delicata situazione con la massima cautela, soprattutto in vista del weekend di gara a Singapore. Interrogato sul da farsi, il campione ha ribadito in modo inequivocabile: "Non regalare posizioni". L’australiano ha accolto il consiglio con spirito collaborativo, dichiarando che l’esperienza di Hamilton in situazioni simili è preziosa e che seguirà il suo suggerimento per proteggere le proprie possibilità nella lotta per il titolo.
Correlato: Lewis Hamilton UMILIA Fernando Alonso sui social media
Come si è concluso il Gran Premio di Singapore 2025?
- 1. George Russell
- 2. Max Verstappen
- 3. Lando Norris
- 4. Óscar Piastri
- 5. Andrea Kimi Antonelli
- 6. Charles Leclerc
- 7. Fernando Alonso
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Oliver Bearman
- 10. Carlos Sainz
- 11. Isack Hadjar
- 12. Yuki Tsunoda
- 13. Lance Stroll
- 14. Alexander Albon
- 15. Liam Lawson
- 16. Franco Colapinto
- 17. Gabriel Bortoleto
- 18. Esteban Ocon
- 19. Nico Hülkenberg
- 20. Pierre Gasly
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Piastri vuole lasciare la McLaren; rotto il silenzio sul suo ingaggio
- 1 ora fa
F1 Lewis Hamilton Oggi: Infiamma la McLaren con duri consigli a Piastri; Ferrari critica il falso risultato
- 2 ore fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Alla pari con Russell; Leclerc accusai della cattiva strategia della Ferrari
- 3 ore fa
Hamilton infiamma la McLaren con duri consigli a Piastri
- Ieri 21:00
La Ferrari critica il falso risultato di Hamilton
- Ieri 20:00
NOTIZIA BOMBA: Oscar Piastri vorrebbe SCAMBIARE la McLaren con la FERRARI
- Ieri 15:44
Molto letto
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.
- 22 settembre
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- 7 ottobre
Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan
- 20 settembre