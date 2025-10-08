Chiedono la partenza di Lewis Hamilton!

Si sono presentati per chiedere il ritiro di Lewis Hamilton dopo il Gran Premio di Singapore, tra molte polemiche.

Lewis ha concluso il Gran Premio di Singapore nonostante un freno anteriore sinistro danneggiato. Nel tentativo di rimanere dietro a Fernando Alonso e assicurarsi il settimo posto, il pilota della Ferrari è uscito ripetutamente di pista in diverse chicane e curve.

Secondo il podcast del GPFans Raceteam, una squalifica sarebbe stata la misura appropriata in questo caso. "Era come se stesse correndo su una pista completamente diversa. Usciva da ogni curva", commenta Vincent Bruins del GPFans Raceteam.

"Sono sorpreso che gli abbiano dato solo 5 secondi di penalità. Non si tratta di discutere sui limiti della pista, ma piuttosto del fatto che, a mio parere, avrebbe dovuto essere costretto a rientrare ai box.

"È preoccupante permettere a un pilota di continuare a gareggiare con un freno difettoso su un circuito cittadino, dove le barriere sono molto vicine; basta un attimo per respirare in curva perché si verifichi un incidente."

Sebastiaan Kissing chiede: "Questo significa che Hamilton avrebbe dovuto essere ritirato?" Bruins risponde: "Esattamente. Quello che ha fatto è stato estremamente pericoloso.

"Uscendo ripetutamente di pista e ricevendo solo 5 secondi di penalità, si sostiene che avrebbe perso molto più tempo se avesse continuato a gareggiare in sicurezza nonostante il problema ai freni."

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

