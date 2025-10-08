La Ferrari critica il falso risultato di Hamilton
La Ferrari critica il falso risultato di Hamilton
Lewis Hamilton ha smentito che Fred Vasseur si sia lasciato trasportare dall'orgoglio minimizzando il merito del campione in Gara a Singapore.
Il pilota britannico ha mostrato grande sicurezza al volante della sua SF-25 durante il weekend, superando in qualifiche il compagno Charles Leclerc e offrendo un ritmo eccellente sui pneumatici morbidi, nonostante successivi problemi ai freni.
Dopo la gara, Vasseur ha ritenuto che la migliore performance di Hamilton, realizzata sui pneumatici morbidi, non fosse particolarmente rappresentativa. "Alla fine abbiamo utilizzato un set di pneumatici morbidi", ha spiegato, aggiungendo: "Per me si è trattato di un giro record fuorviante.
Quando Lewis si è spinto al limite, il ritmo era evidente e la differenza con gli avversari rispecchiava l’usura delle gomme, ma non si è trattato di nulla di straordinario. È frustrante, soprattutto dopo aver completato tre giri senza riuscire a mantenere il ritmo, che comunque non risultava male."
La crisi in Ferrari si approfondisce nuovamente dopo Singapore
Leclerc e Hamilton hanno tagliato il traguardo rispettivamente in sesto e settimo posto in un weekend complicato, in cui sia la Red Bull che la Mercedes sono riuscite a superare le due McLaren.
Per Hamilton la situazione si è ulteriormente complicata: per aver superato i limiti del tracciato in quattro occasioni, ha ricevuto una penalità di cinque secondi, suscitando aspre critiche da parte di Fernando Alonso. Il pilota quarantenne è stato retrocesso all’ottava posizione, mentre Alonso ha conquistato il settimo, evidenziando ancora una volta le difficoltà vissute dalla Ferrari.
Vasseur ha ammesso: "Partire con una nota positiva sarà difficile. I problemi non sono sorti dal primo giro, ma già a partire dal secondo o terzo, costringendoci a limitare la potenza durante la gara. Anche gli avversari hanno dovuto adattare il punto di frenata ad ogni giro. È chiaro che, quando Lewis si è spinto in alcune giri, il ritmo è stato sostenibile, ma non è possibile guidare per il 95% della gara in modalità difensiva. Sappiamo tutti che a Singapore, in mezzo al gruppo, i freni giocano un ruolo fondamentale, anche se non ci si aspettava un tale comportamento in questo momento."
