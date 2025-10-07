close global

Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

F1 Oggi: Mercedes annuncia un importante cambiamento; Hamilton riceve una punizione

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti di martedì 7° ottobre 2025 in Formula 1.

Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha fatto un annuncio sul futuro di Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ

Toto Wolff ha sorpreso tutti anticipando alcuni dettagli sull'organico di Mercedes per il 2026 durante un'intervista in diretta. Gli è stato chiesto quale futuro attendesse i piloti, e la sua risposta ha lasciato intendere che decisioni importanti siano già in corso per la prossima stagione. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: Manda un MESSAGGIO MOLTO FORTE contro la Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: UMILIA Fernando Alonso sui social media. LEGGI DI PIÙ

