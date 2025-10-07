Che ne sarà di Antonelli? La Mercedes annuncia un importante cambiamento nella sua squadra piloti

Toto Wolff ha sorpreso tutti anticipando alcuni dettagli sull'organico di Mercedes per il 2026 durante un'intervista in diretta. Gli è stato chiesto quale futuro attendesse i piloti, e la sua risposta ha lasciato intendere che decisioni importanti siano già in corso per la prossima stagione.

La situazione contrattuale dei piloti in Mercedes è da tempo terreno fertile per voci e speculazioni. È noto, infatti, che la scorsa estate Wolff puntò deciso sull’ingaggio di Max Verstappen.

Tuttavia, dopo aver abbandonato quella strategia, la formazione prevista per il 2026 non è stata ancora confermata ufficialmente, mentre sia Kimi Antonelli che George Russell hanno contratti validi fino alla fine del 2025.

Allineamento Mercedes per il 2026

Il caso di George Russell ha attirato numerosi sguardi. In un primo momento si ipotizzava che il pilota britannico avrebbe occupato un ruolo di riserva in attesa di definire il futuro di Verstappen.

Secondo diverse fonti, Russell avrebbe rifiutato numerose proposte della scuderia, cercando invece un contratto a lungo termine, una richiesta che non convince del tutto Wolff.

L’incertezza, però, sembra ormai svanita. Durante un’intervista a Sky Sports Deutschland, quando gli fu accreditata la responsabilità dello scambio di voci a causa dell’assenza di una definizione sulle vetture per il 2026, Wolff commentò: “Sì, ma le monoposto sono veloci. Presto avremo novità”.

Alla domanda se l’accordo con Antonelli fosse già stato concluso, rispose: “Sì, entrambi sono stati confermati”. Di fronte alla richiesta di chiarimenti sul termine “entrambi”, Wolff concluse: “Non preoccupatevi, annunceremo tutto a breve”.

