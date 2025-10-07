Che ne sarà di Antonelli? La Mercedes annuncia un importante cambiamento nella sua squadra piloti
Che ne sarà di Antonelli? La Mercedes annuncia un importante cambiamento nella sua squadra piloti
Toto Wolff ha sorpreso tutti anticipando alcuni dettagli sull'organico di Mercedes per il 2026 durante un'intervista in diretta. Gli è stato chiesto quale futuro attendesse i piloti, e la sua risposta ha lasciato intendere che decisioni importanti siano già in corso per la prossima stagione.
La situazione contrattuale dei piloti in Mercedes è da tempo terreno fertile per voci e speculazioni. È noto, infatti, che la scorsa estate Wolff puntò deciso sull’ingaggio di Max Verstappen.
Tuttavia, dopo aver abbandonato quella strategia, la formazione prevista per il 2026 non è stata ancora confermata ufficialmente, mentre sia Kimi Antonelli che George Russell hanno contratti validi fino alla fine del 2025.
Correlato: Lewis Hamilton UMILIA Fernando Alonso sui social media
Allineamento Mercedes per il 2026
Il caso di George Russell ha attirato numerosi sguardi. In un primo momento si ipotizzava che il pilota britannico avrebbe occupato un ruolo di riserva in attesa di definire il futuro di Verstappen.
Secondo diverse fonti, Russell avrebbe rifiutato numerose proposte della scuderia, cercando invece un contratto a lungo termine, una richiesta che non convince del tutto Wolff.
L’incertezza, però, sembra ormai svanita. Durante un’intervista a Sky Sports Deutschland, quando gli fu accreditata la responsabilità dello scambio di voci a causa dell’assenza di una definizione sulle vetture per il 2026, Wolff commentò: “Sì, ma le monoposto sono veloci. Presto avremo novità”.
Alla domanda se l’accordo con Antonelli fosse già stato concluso, rispose: “Sì, entrambi sono stati confermati”. Di fronte alla richiesta di chiarimenti sul termine “entrambi”, Wolff concluse: “Non preoccupatevi, annunceremo tutto a breve”.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Kimi Antonelli Oggi: Mercedes emette una DECISIONE sul FUTURO; Importante cambiamento
- 1 ora fa
F1 Oggi: Mercedes annuncia un importante cambiamento; Hamilton riceve una punizione
- 2 ore fa
Hamilton F1 Oggi: duro messaggio contro la Ferrari; umilia Fernando Alonso
- 3 ore fa
Russell fa un gesto toccante ad Hamilton dopo aver vinto il GP di Singapore
- Ieri 21:00
BOMBA: Lewis Hamilton riceve una PUNIZIONE dopo il GP di Singapore
- Ieri 17:00
La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton
- Ieri 20:00
Molto letto
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.
- 22 settembre
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- Ieri 19:00
Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan
- 20 settembre