F1 Kimi Antonelli Oggi: rivela le lezioni apprese dal GP di Singapore; Indica il vero eroe della Mercedes

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedi 6° ottobre 2025 in Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli si è classificato quinto al Gran Premio di Singapore, concentrandosi sugli aspetti positivi della gara e sulle lezioni apprese. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio di Singapore ha offerto una gara intensa e ricca di colpi di scena. George Russell si è confermato come il pilota ideale per continuare in Mercedes, dimostrando una guida solida e determinata sul circuito di Marina Bay. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio di Singapore ha consacrato finalmente la McLaren come vincitrice del Campionato Costruttori di questa stagione. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha concluso quinto al Gran Premio di Singapore. Pur partendo dalla seconda fila sul circuito di Marina Bay, il pilota non è riuscito a sfruttare appieno la sua posizione e una partenza lenta gli ha fatto perdere diverse posizioni lungo la gara. LEGGI DI PIÙ

