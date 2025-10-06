Ecco la situazione del campionato PILOTI dopo il GP di Singapore
Il Gran Premio di Singapore ha offerto una gara intensa e ricca di colpi di scena. George Russell si è confermato come il pilota ideale per continuare in Mercedes, dimostrando una guida solida e determinata sul circuito di Marina Bay.
Al contrario, le difficoltà di Lando Norris e Oscar Piastri hanno riacceso la lotta per il titolo, ricordando che in una stagione così competitiva anche piccoli errori possono avere ripercussioni decisive. L'azione in pista ha mantenuto alta l'attenzione degli appassionati, lasciando presagire ulteriori emozioni nei prossimi Gran Premi.
La giornata ha visto Antonelli partire in maniera accidentata, perdendo parecchie posizioni a causa di un avvio lento; tuttavia, il pilota ha mostrato grande determinazione recuperando terreno e concludendo la gara al quinto posto.
I piloti spagnoli, invece, hanno regalato momenti di grande spettacolo: Fernando Alonso ha realizzato una serie impressionante di sorpassi che gli hanno permesso di entrare nella zona punti, mentre Carlos Sainz ha messo in campo una rimonta da ben otto posizioni, evidenziando la sua costanza in pista.
Nel frattempo, per la scuderia Ferrari la serata non è andata come sperato, con Lewis Hamilton che si è classificato ottavo a seguito di una sanzione finale, mentre Charles Leclerc ha conquistato il sesto posto.
Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?
- 1. Óscar Piastri 336 punti
- 2. Lando Norris 314 punti
- 3. Max Verstappen 273 punti
- 4. George Russell 237 punti
- 5. Charles Leclerc 173 punti
- 6. Lewis Hamilton 125 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 88 punti
- 8. Alexander Albon 70 punti
- 9. Isack Hadjar 39 punti
- 10. Nico Hülkenberg 37 punti
- 11. Fernando Alonso 36 punti
- 12. Carlos Sainz 32 punti
- 13. Lance Stroll 32 punti
- 14. Liam Lawson 30 punti
- 15. Esteban Ocon 28 punti
- 16. Pierre Gasly 20 punti
- 17. Yuki Tsunoda 20 punti
- 18. Gabriel Bortoleto 18 punti
- 19. Oliver Bearman 18 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
