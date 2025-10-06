Antonelli indica il vero EROE della Mercedes

Andrea Kimi Antonelli ha concluso quinto al Gran Premio di Singapore. Pur partendo dalla seconda fila sul circuito di Marina Bay, il pilota non è riuscito a sfruttare appieno la sua posizione e una partenza lenta gli ha fatto perdere diverse posizioni lungo la gara.

Alla fine, nonostante il risultato non fosse il migliore, il giovane italiano ha voluto evidenziare il merito del suo compagno di squadra, sottolineando come George Russell abbia sfruttato al massimo le potenzialità della vettura, contribuendo in modo decisivo a ottenere preziosi punti per il campionato costruttori.

Il pilota ha commentato: "George ha fatto un lavoro straordinario questo weekend: con un’auto eccezionale, ha dato il meglio di sé portandoci a casa la vittoria." Il riconoscimento al talento del compagno di squadra è arrivato in un momento importante per la squadra, evidenziando la solidità del pacchetto Mercedes e la capacità dei giovani piloti di trasformare ogni occasione in un successo, nonostante le difficoltà incontrate in gara.

Perché Kimi Antonelli viene definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una vera dinastia delle corse: suo padre, Marco, è stato pilota e attualmente gestisce AKM Motorsport, squadra che milita nel Campionato italiano di F4. Fin da bambino, Kimi ha dimostrato un talento fuori dal comune: a soli sette anni iniziò nel karting e, due anni dopo, conquistò la Gran Final International EasyKart. Questo precoce successo fu solo l’inizio di una carriera costellata di traguardi importanti, che hanno rapidamente fatto emergere il suo potenziale.

Successivamente, il giovane Antonelli affinò le sue abilità nelle competizioni WSK, vincendo nel 2018 la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e emergendo anche nella finale internazionale della Copa ROK. L’anno seguente dominò la WSK Super Master Series e l’Euro Series, con un impressionante quinto posto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Questi risultati attirarono l’attenzione di Toto Wolff, capo della Mercedes, che lo accolse nella Mercedes Junior Academy. La svolta arrivò nel 2021, quando fece il passaggio ai monoposto partecipando ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti: mentre in Italia si attestò regolarmente sul podio, fu negli Emirati che il suo talento si fece davvero notare, grazie a due vittorie e un terzo posto in classifica.

L’anno successivo, Antonelli tornò a dominare la F4 italiana, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position nella maggior parte delle gare, replicando in seguito tale successo anche nell’ADAC F4 con nove trionfi e 12 podi. Questi risultati promettenti gli hanno aperto le porte della griglia di partenza in Formula 1, affiancandosi a grandi nomi come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Il percorso di Antonelli, ricco di innumerevoli successi, conferma il suo status di una delle giovani promesse più interessanti del panorama motoristico internazionale.

