Ecco un CAMPIONE! La McLaren vince il campionato COSTRUTTORI dopo il GP di Singapore.

Il Gran Premio di Singapore ha consacrato finalmente la McLaren come vincitrice del Campionato Costruttori di questa stagione.

Pur non avendo registrato una vittoria dei propri piloti e con prestazioni che si stanno differenziando sempre di più, la scuderia guidata da Zak Brown ha nuovamente dimostrato la sua forza competitiva. Inoltre, il talento strepitoso di Max Verstappen ha evidenziato il suo ruolo decisivo nel mantenere la Red Bull impegnata in una lotta agguerrita per le posizioni immediatamente successive alla McLaren, confermandosi protagonista indiscusso nel mondo della Formula 1.

Sul circuito di Marina Bay i piloti hanno dovuto fronteggiare margini di manovra estremamente ridotti, poiché le condizioni della pista hanno limitato le possibilità di sorpasso, soprattutto nella parte anteriore della griglia.

La Mercedes, con la vittoria di Russell e un solido quinto posto per Antonelli, ha consolidato il secondo gradino del podio costruttori, mentre la Williams è emersa come la grande sorpresa della giornata. Grazie a una prestazione convincente di Carlos Sainz, la scuderia ha nuovamente raccolto punti preziosi, segno inequivocabile di un miglioramento costante in campionato.

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP di Singapore?

1. McLaren – 650 punti

2. Mercedes – 325 punti

3. Ferrari – 298 punti

4. Red Bull Racing – 290 punti

5. Williams – 102 punti

6. Racing Bulls – 72 punti

7. Aston Martin – 68 punti

6. Kick Sauber – 55 punti

9. Haas – 46 punti

10. Alpine – 20 punti

