F1 Oggi: La McLaren vince il campionato costruttori; Situazione del campionato piloti dopo il GP di Singapore

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedi 6° ottobre 2025 in Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli si è classificato quinto al Gran Premio di Singapore, concentrandosi sugli aspetti positivi della gara e sulle lezioni apprese. LEGGI DI PIÙ

La FIA ha annunciato che, durante il Gran Premio di Singapore, verrà effettuata un’ispezione sul veicolo di Lewis Hamilton dopo aver prelevato dei campioni dal suo Ferrari, che continua a dettare legge in Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio di Singapore ha offerto una gara intensa e ricca di colpi di scena. George Russell si è confermato come il pilota ideale per continuare in Mercedes, dimostrando una guida solida e determinata sul circuito di Marina Bay. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio di Singapore ha consacrato finalmente la McLaren come vincitrice del Campionato Costruttori di questa stagione. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!