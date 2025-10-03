F1 oggi: risultati FP1 e FP2 a Singapore; programma delle qualifiche
F1 oggi: risultati FP1 e FP2 a Singapore; programma delle qualifiche
GPFans ti porta le notizie più rilevanti di venerdì 3° ottobre 2025 nel mondo della Formula 1.
Risultati F1 di oggi: Alonso evita la P1 di Leclerc nelle FP1 del GP di Singapore; Hamilton supera la McLaren. LEGGI DI PIÙ
Risultati F1 di oggi: La McLaren si riprende, ma la Ferrari si schianta con Leclerc e Hamilton nelle FP2. LEGGI DI PIÙ
Qualifiche F1 di oggi: programma e canali TV per il Gran Premio di Singapore. LEGGI DI PIÙ
