Fernando Alonso ha conquistato la prima posizione nella sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore, concretizzando la minaccia lanciata a McLaren e Ferrari per la corsa al podio.

Il due volte campione del mondo ha registrato il giro più veloce con un tempo di 1:31.116, superando di 0,150 secondi Charles Leclerc. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.

Il resto della Top 10 è completato da Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon, mentre i due piloti Mercedes non sono riusciti a inserirsi tra i dieci migliori e Franco Colapinto ha concluso al 19º posto.

GP di Singapore 2025: FP1

Posizione Pilota 1 Fernando Alonso 2 Charles Leclerc 3 Max Verstappen 4 Lewis Hamilton 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Isack Hadjar 8 Carlos Sainz 9 Yuki Tsunoda 10 Esteban Ocon 11 George Russell 12 Nico Hulkenberg 13 Pierre Gasly 14 Kimi Antonelli 15 Liam Lawson 16 Oliver Bearman 17 Gabriel Bortoleto 18 Lance Stroll 19 Franco Colapinto 20 Alexander Albon

Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?

Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.

La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.

1. Oscar Piastri 324 punti

2. Lando Norris 299 punti

3. Max Verstappen 255 punti

4. George Russell 212 punti

5. Charles Leclerc 165 punti

6. Lewis Hamilton 121 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 78 punti

8. Alexander Albon 70 punti

9. Isack Hadjar 39 punti

10. Nico Hülkenberg 37 punti

11. Lance Stroll 32 punti

12. Carlos Sainz 31 punti

13. Fernando Alonso 30 punti

14. Liam Lawson 30 punti

15. Esteban Ocon 28 punti

16. Pierre Gasly 20 punti

17. Yuki Tsunoda 20 punti

18. Gabriele Bortoleto 18 punti

19. Oliver Bearman 16 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

