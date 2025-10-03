Alonso evita la P1 di Charles Leclerc nelle FP1 del GP di Singapore; Hamilton supera la McLaren
Alonso evita la P1 di Charles Leclerc nelle FP1 del GP di Singapore; Hamilton supera la McLaren
Fernando Alonso ha conquistato la prima posizione nella sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore, concretizzando la minaccia lanciata a McLaren e Ferrari per la corsa al podio.
Il due volte campione del mondo ha registrato il giro più veloce con un tempo di 1:31.116, superando di 0,150 secondi Charles Leclerc. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.
Il resto della Top 10 è completato da Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon, mentre i due piloti Mercedes non sono riusciti a inserirsi tra i dieci migliori e Franco Colapinto ha concluso al 19º posto.
GP di Singapore 2025: FP1
|Posizione
|Pilota
|1
|Fernando Alonso
|2
|Charles Leclerc
|3
|Max Verstappen
|4
|Lewis Hamilton
|5
|Oscar Piastri
|6
|Lando Norris
|7
|Isack Hadjar
|8
|Carlos Sainz
|9
|Yuki Tsunoda
|10
|Esteban Ocon
|11
|George Russell
|12
|Nico Hulkenberg
|13
|Pierre Gasly
|14
|Kimi Antonelli
|15
|Liam Lawson
|16
|Oliver Bearman
|17
|Gabriel Bortoleto
|18
|Lance Stroll
|19
|Franco Colapinto
|20
|Alexander Albon
Correlato: Programma e canali TV del GP di Singapore
Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?
Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.
La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.
Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.
- 1. Oscar Piastri 324 punti
- 2. Lando Norris 299 punti
- 3. Max Verstappen 255 punti
- 4. George Russell 212 punti
- 5. Charles Leclerc 165 punti
- 6. Lewis Hamilton 121 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 78 punti
- 8. Alexander Albon 70 punti
- 9. Isack Hadjar 39 punti
- 10. Nico Hülkenberg 37 punti
- 11. Lance Stroll 32 punti
- 12. Carlos Sainz 31 punti
- 13. Fernando Alonso 30 punti
- 14. Liam Lawson 30 punti
- 15. Esteban Ocon 28 punti
- 16. Pierre Gasly 20 punti
- 17. Yuki Tsunoda 20 punti
- 18. Gabriele Bortoleto 18 punti
- 19. Oliver Bearman 16 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
La McLaren si riprende, ma la Ferrari si schianta con Leclerc e Hamilton nelle FP2 del GP di Singapore
- 10 minuti fa
Alonso evita la P1 di Charles Leclerc nelle FP1 del GP di Singapore; Hamilton supera la McLaren
- 3 ore fa
F1 Ferrari oggi: inchiesta Leclerc; Charles perde la speranza
- Ieri 23:30
F1 Hamilton Oggi: confermata l'assenza; influenzata da Verstappen; decisione dopo la lite con Leclerc
- Ieri 23:00
F1 Oggi: Mercedes conferma il grande valore di Antonelli; Programma e canali TV del GP di Singapore
- Ieri 22:00
Se ne va? Charles Leclerc PERDE LA SPERANZA con la Ferrari
- Ieri 21:00
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre