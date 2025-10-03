close global

﻿
Fernando Alonso, Charles Leclerc, 2024, Social

Alonso evita la P1 di Charles Leclerc nelle FP1 del GP di Singapore; Hamilton supera la McLaren

Gianluca Cosentino
Fernando Alonso, Charles Leclerc, 2024, Social

Fernando Alonso ha conquistato la prima posizione nella sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore, concretizzando la minaccia lanciata a McLaren e Ferrari per la corsa al podio.

Il due volte campione del mondo ha registrato il giro più veloce con un tempo di 1:31.116, superando di 0,150 secondi Charles Leclerc. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.

Il resto della Top 10 è completato da Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon, mentre i due piloti Mercedes non sono riusciti a inserirsi tra i dieci migliori e Franco Colapinto ha concluso al 19º posto.

GP di Singapore 2025: FP1

Posizione Pilota
1Fernando Alonso
2Charles Leclerc
3Max Verstappen
4Lewis Hamilton
5Oscar Piastri
6Lando Norris
7Isack Hadjar
8Carlos Sainz
9Yuki Tsunoda
10Esteban Ocon
11George Russell
12Nico Hulkenberg
13Pierre Gasly
14Kimi Antonelli
15Liam Lawson
16Oliver Bearman
17Gabriel Bortoleto
18Lance Stroll
19Franco Colapinto
20Alexander Albon

Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?

Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.

La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.

  • 1. Oscar Piastri 324 punti
  • 2. Lando Norris 299 punti
  • 3. Max Verstappen 255 punti
  • 4. George Russell 212 punti
  • 5. Charles Leclerc 165 punti
  • 6. Lewis Hamilton 121 punti
  • 7. Andrea Kimi Antonelli 78 punti
  • 8. Alexander Albon 70 punti
  • 9. Isack Hadjar 39 punti
  • 10. Nico Hülkenberg 37 punti
  • 11. Lance Stroll 32 punti
  • 12. Carlos Sainz 31 punti
  • 13. Fernando Alonso 30 punti
  • 14. Liam Lawson 30 punti
  • 15. Esteban Ocon 28 punti
  • 16. Pierre Gasly 20 punti
  • 17. Yuki Tsunoda 20 punti
  • 18. Gabriele Bortoleto 18 punti
  • 19. Oliver Bearman 16 punti
  • 20. Franco Colapinto 0 punti

Classifiche F1

