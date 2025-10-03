Programma e canali TV per le qualifiche del Gran Premio di Singapore
Ti forniamo tutte le informazioni necessarie per seguire le attività di sabato al Gran Premio di Singapore del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.
Il circuito di Baku ospiterà il 4 ottobre la FP3 e la sessione di qualifiche per la diciottesima gara del campionato. Fernando Alonso punta a proseguire con l’ottima forma mostrata venerdì, mentre Carlos Sainz cercherà di ritrovare il ritmo costante delle ultime corse.
Nel frattempo, Franco Colapinto spera di superare gli ultimi intoppi e di risalire la classifica con la sua Alpine. Qui di seguito trovi tutti i dettagli sugli orari e i canali televisivi per seguire l’evento in diversi paesi, tra cui Spagna, America Latina, Italia e Stati Uniti.
Orari GP di Singapore: Sabato 04 ottobre
FP3
- Spagna: 11:30 - DAZN
- Argentina: 06:30 - Star+
- Colombia: 04:30 - Star+
- Messico: 03:30 - Fox Sports
- Stati Uniti (Pacifico): 02:30 - ESPN
Qualifiche
- Spagna: 15:00 - DAZN
- Argentina: 10:00 - Star+
- Colombia: 08:00 - Star+
- Messico: 07:00 - Fox Sports
- Stati Uniti (Pacifico): 06:00 - ESPN
Cosa è successo nelle FP1 del GP di Singapore?
Fernando Alonso ha conquistato il primo posto nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore, trasformando di fatto in realtà la sua minaccia al podio per McLaren e Ferrari.
Il due volte campione del mondo ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:31.116 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,150 secondi. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.
A completare la top 10 ci sono Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Entrambi i piloti Mercedes hanno chiuso fuori dalla top ten, mentre Franco Colapinto si è classificato 19°.
GP di Singapore 2025: FP1
|Posizione
|Pilota
|1
|Fernando Alonso
|2
|Charles Leclerc
|3
|Max Verstappen
|4
|Lewis Hamilton
|5
|Oscar Piastri
|6
|Lando Norris
|7
|Isack Hadjar
|8
|Carlos Sainz
|9
|Yuki Tsunoda
|10
|Esteban Ocon
|11
|George Russell
|12
|Nico Hulkenberg
|13
|Pierre Gasly
|14
|Kimi Antonelli
|15
|Liam Lawson
|16
|Oliver Bearman
|17
|Gabriel Bortoleto
|18
|Lance Stroll
|19
|Franco Colapinto
|20
|Alexander Albon
