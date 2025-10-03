close global

Verstappen, Alonso and Hamilton edited in front of a Singapore flag background

Programma e canali TV per le qualifiche del Gran Premio di Singapore

Gianluca Cosentino
Verstappen, Alonso and Hamilton edited in front of a Singapore flag background

Ti forniamo tutte le informazioni necessarie per seguire le attività di sabato al Gran Premio di Singapore del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.

Il circuito di Baku ospiterà il 4 ottobre la FP3 e la sessione di qualifiche per la diciottesima gara del campionato. Fernando Alonso punta a proseguire con l’ottima forma mostrata venerdì, mentre Carlos Sainz cercherà di ritrovare il ritmo costante delle ultime corse.

Nel frattempo, Franco Colapinto spera di superare gli ultimi intoppi e di risalire la classifica con la sua Alpine. Qui di seguito trovi tutti i dettagli sugli orari e i canali televisivi per seguire l’evento in diversi paesi, tra cui Spagna, America Latina, Italia e Stati Uniti.

Orari GP di Singapore: Sabato 04 ottobre

FP3

  • Spagna: 11:30 - DAZN
  • Argentina: 06:30 - Star+
  • Colombia: 04:30 - Star+
  • Messico: 03:30 - Fox Sports
  • Stati Uniti (Pacifico): 02:30 - ESPN

Qualifiche

  • Spagna: 15:00 - DAZN
  • Argentina: 10:00 - Star+
  • Colombia: 08:00 - Star+
  • Messico: 07:00 - Fox Sports
  • Stati Uniti (Pacifico): 06:00 - ESPN

Correlato: La McLaren si riprende, ma la Ferrari si schianta con Leclerc e Hamilton nelle FP2 del GP di Singapore

Cosa è successo nelle FP1 del GP di Singapore?

Fernando Alonso ha conquistato il primo posto nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore, trasformando di fatto in realtà la sua minaccia al podio per McLaren e Ferrari.

Il due volte campione del mondo ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:31.116 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,150 secondi. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.

A completare la top 10 ci sono Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Entrambi i piloti Mercedes hanno chiuso fuori dalla top ten, mentre Franco Colapinto si è classificato 19°.

GP di Singapore 2025: FP1

Posizione Pilota
1Fernando Alonso
2Charles Leclerc
3Max Verstappen
4Lewis Hamilton
5Oscar Piastri
6Lando Norris
7Isack Hadjar
8Carlos Sainz
9Yuki Tsunoda
10Esteban Ocon
11George Russell
12Nico Hulkenberg
13Pierre Gasly
14Kimi Antonelli
15Liam Lawson
16Oliver Bearman
17Gabriel Bortoleto
18Lance Stroll
19Franco Colapinto
20Alexander Albon

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Classifiche F1

