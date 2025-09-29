close global

﻿
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

F1 Oggi: Mercedes valuta il cambio di Antonelli; Tutte le reazioni della F1 dopo la morte di Roscoe

F1 Oggi: Mercedes valuta il cambio di Antonelli; Tutte le reazioni della F1 dopo la morte di Roscoe

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedì 29 settembre 2025 in Formula 1.

Un pilota pluripremiato in Formula 1 ha recentemente avvertito che Toto Wolff, alla guida della Mercedes, sta vivendo una notevole pressione derivante da una scelta strategica adottata dalla dirigenza in questa stagione. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha davanti a sé un’occasione unica, poiché George Russell e Mercedes non sono ancora riusciti a trovare un accordo per il contratto 2026. LEGGI DI PIÙ

Il pilota francese Isack Hadjar, che ha beneficiato della protezione di Checo Pérez durante il suo periodo alla Red Bull e ora brilla con i Racing Bulls, sta attirando l’attenzione come possibile futuro compagno di squadra di Lewis Hamilton in Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha annunciato con grande tristezza la scomparsa del suo amato compagno a quattro zampe, Roscoe. LEGGI DI PIÙ

Roscoe Hamilton, il celebre bulldog inglese del pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, è scomparso nel settembre 2025 all'età di 12 anni. Il fedele compagno, che ha condiviso momenti indimenticabili con il sette volte campione del mondo, non era soltanto un animale domestico, ma una vera e propria star. LEGGI DI PIÙ

Formula 1

Classifiche F1

