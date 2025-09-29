Mercedes sotto pressione, si valuta il cambio di Antonelli
Mercedes sotto pressione, si valuta il cambio di Antonelli
Un pilota pluripremiato in Formula 1 ha recentemente avvertito che Toto Wolff, alla guida della Mercedes, sta vivendo una notevole pressione derivante da una scelta strategica adottata dalla dirigenza in questa stagione.
L’austriaco si è trovato nella inaspettata condizione di dover sostituire Lewis Hamilton, dopo che il sette volte campione del mondo ha annunciato il trasferimento in Ferrari.
Wolff ha deciso di puntare sul futuro, promuovendo Kimi Antonelli, un giovane di soli 18 anni, da affiancare a George Russell. Pur contando su un’esperienza limitata, il potenziale del pilota italiano risultava innegabile.
Nella sua stagione d’esordio, Antonelli aveva totalizzato appena tre punti in sei gare, ma il suo impressionante quarto posto in Azerbaigian ha contribuito a rinvigorire lo spirito all’interno della scuderia.
Correlato: Max Verstappen è COLPEVOLE di aver criticato Kimi Antonelli
La prestazione di Antonelli aumenta la pressione su Wolff?
Il risultato ottenuto a Baku si è rivelato determinante non solo per il giovane pilota, ma anche per la Mercedes e per lo stesso Wolff. Si è avanzata l’ipotesi che, qualora il rendimento di Antonelli non dovesse convincere gli investitori principali, quest’ultimo potrebbe essere sostituito da Carlos Sainz. Durante la sua partecipazione al podcast Backstage Boxengasse di Sky Germany, Ralf Schumacher ha spiegato:
“La Formula 1 è uno sport di attimi fugaci. Kimi ha avuto un weekend decisivo a Baku, migliorando sensibilmente la sua immagine pubblica e fornendo un contributo fondamentale anche a Mercedes. In gioco non era soltanto il rendimento di Kimi, ma soprattutto quello di Toto Wolff, che ha deciso di affidargli il sedile successivamente all’uscita di Hamilton. Se il pilota scelto non dovesse ottenere i risultati sperati, saremo costretti a riconsiderare la strategia. Tutto ciò comporta ingenti investimenti e, ovviamente, è in palio il campionato costruttori. Kimi ha dimostrato una performance solida, da cui potrà crescere ulteriormente. Dubito che si riapra la porta per Carlos Sainz.”
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Il conflitto all'interno della Ferrari tra Hamilton e Leclerc potrebbe intensificarsi questa settimana.
- 29 minuti fa
Opportunità per Antonelli? Russell e Mercedes sono LONTANI dal raggiungere un accordo.
- 1 ora fa
Hamilton condivide una notizia scioccante e triste: "Roscoe è morto".
- 2 ore fa
L'allievo di Checo potrebbe unirsi ad Hamilton in Ferrari
- 3 ore fa
Mercedes sotto pressione, si valuta il cambio di Antonelli
- Oggi 14:00
Newey si presenta alla Ferrari per un lancio ESCLUSIVO
- Oggi 13:00
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre
LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.
- 22 settembre