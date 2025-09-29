Mercedes sotto pressione, si valuta il cambio di Antonelli

Un pilota pluripremiato in Formula 1 ha recentemente avvertito che Toto Wolff, alla guida della Mercedes, sta vivendo una notevole pressione derivante da una scelta strategica adottata dalla dirigenza in questa stagione.

L’austriaco si è trovato nella inaspettata condizione di dover sostituire Lewis Hamilton, dopo che il sette volte campione del mondo ha annunciato il trasferimento in Ferrari.

Wolff ha deciso di puntare sul futuro, promuovendo Kimi Antonelli, un giovane di soli 18 anni, da affiancare a George Russell. Pur contando su un’esperienza limitata, il potenziale del pilota italiano risultava innegabile.

Nella sua stagione d’esordio, Antonelli aveva totalizzato appena tre punti in sei gare, ma il suo impressionante quarto posto in Azerbaigian ha contribuito a rinvigorire lo spirito all’interno della scuderia.

Correlato: Max Verstappen è COLPEVOLE di aver criticato Kimi Antonelli

La prestazione di Antonelli aumenta la pressione su Wolff?

Il risultato ottenuto a Baku si è rivelato determinante non solo per il giovane pilota, ma anche per la Mercedes e per lo stesso Wolff. Si è avanzata l’ipotesi che, qualora il rendimento di Antonelli non dovesse convincere gli investitori principali, quest’ultimo potrebbe essere sostituito da Carlos Sainz. Durante la sua partecipazione al podcast Backstage Boxengasse di Sky Germany, Ralf Schumacher ha spiegato:

“La Formula 1 è uno sport di attimi fugaci. Kimi ha avuto un weekend decisivo a Baku, migliorando sensibilmente la sua immagine pubblica e fornendo un contributo fondamentale anche a Mercedes. In gioco non era soltanto il rendimento di Kimi, ma soprattutto quello di Toto Wolff, che ha deciso di affidargli il sedile successivamente all’uscita di Hamilton. Se il pilota scelto non dovesse ottenere i risultati sperati, saremo costretti a riconsiderare la strategia. Tutto ciò comporta ingenti investimenti e, ovviamente, è in palio il campionato costruttori. Kimi ha dimostrato una performance solida, da cui potrà crescere ulteriormente. Dubito che si riapra la porta per Carlos Sainz.”

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!