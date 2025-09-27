close global

﻿
Verstappen during test day Nordschleife

Ferrari F1 Oggi: Leclerc preoccupato; svelato il sostituto; Verstappen umilia la vittoria

Ferrari F1 Oggi: Leclerc preoccupato; svelato il sostituto; Verstappen umilia la vittoria

Gianluca Cosentino
Verstappen during test day Nordschleife

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di sabato 27° settembre 2025 in Formula 1

Ferrari F1: Charles Leclerc lancia un messaggio angosciante sul futuro.

Ferrari F1: scelto il sostituto di Lewis Hamilton in Scuderia.

Ferrari F1: TUTTO sulla vittoria UMILIANTE di Max Verstappen con la Scuderia.

Ferrari

