Scelto il sostituto di Lewis Hamilton in Ferrari

Ferrari ha deciso di sostituire Lewis Hamilton durante le recenti sessioni di test, vista l’assenza del sette volte campione del mondo.

Il marchio italiano sta infatti sviluppando nuovi pneumatici per la prossima stagione, coinvolgendo diversi team nel processo. Giovedì e venerdì sono previsti due giorni di prove: mentre il team Haas ha concluso la prima giornata, la Scuderia si prepara per l’incontro successivo, pur mantenendo l’assenza dell’ex campione.

Come previsto, Ferrari ha puntato su Charles Leclerc, affidando al pilota riserva Zhou Guanyu il compito di coprire la posizione lasciata da Hamilton a Mugello. Durante il primo giorno di test, Haas ha completato le prove dei pneumatici utilizzando una "mule-car", una variante del VF-24 dell’anno scorso.

I nuovi pneumatici di Pirelli saranno più stretti e il produttore punta a raccogliere il maggior numero di dati possibile per perfezionarne lo sviluppo.

Rain hit day one of #Pirelli’s 2026 tyre test at @MugelloCircuit 🌧️ Ocon & Bearman ran @HaasF1Team's VF-24 mule car on slicks and inters. Tomorrow @ScuderiaFerrari's Zhou & Leclerc take over. https://t.co/aZ43TyvDrq pic.twitter.com/x4FT1VTJsP — Pirelli Motorsport (@pirellisport) September 25, 2025

Correlato: Charles Leclerc lancia un messaggio angosciante sul futuro

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!