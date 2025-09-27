Scelto il sostituto di Lewis Hamilton in Ferrari
Scelto il sostituto di Lewis Hamilton in Ferrari
Ferrari ha deciso di sostituire Lewis Hamilton durante le recenti sessioni di test, vista l’assenza del sette volte campione del mondo.
Il marchio italiano sta infatti sviluppando nuovi pneumatici per la prossima stagione, coinvolgendo diversi team nel processo. Giovedì e venerdì sono previsti due giorni di prove: mentre il team Haas ha concluso la prima giornata, la Scuderia si prepara per l’incontro successivo, pur mantenendo l’assenza dell’ex campione.
Come previsto, Ferrari ha puntato su Charles Leclerc, affidando al pilota riserva Zhou Guanyu il compito di coprire la posizione lasciata da Hamilton a Mugello. Durante il primo giorno di test, Haas ha completato le prove dei pneumatici utilizzando una "mule-car", una variante del VF-24 dell’anno scorso.
I nuovi pneumatici di Pirelli saranno più stretti e il produttore punta a raccogliere il maggior numero di dati possibile per perfezionarne lo sviluppo.
Correlato: Charles Leclerc lancia un messaggio angosciante sul futuro
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ferrari F1 Oggi: Leclerc preoccupato; svelato il sostituto; Verstappen umilia la vittoria
- 51 minuti fa
Antonelli F1 Oggi: Mercedes in cerca di un cambiamento; Russell sbaglia; Importante aggiornamento
- 1 ora fa
Hamilton F1 Oggi: Il responsabile della crisi; Annuncio della sua assenza; Applausi alla rovina di Leclerc
- 1 ora fa
TUTTO sulla vittoria UMILIANTE di Max Verstappen con la Ferrari
- 1 ora fa
UFFICIALE: Lewis Hamilton invia una COMUNICAZIONE sulla sua assenza
- Oggi 17:00
IMPORTANTE aggiornamento sulla CONTINUITÀ di Kimi Antonelli in Mercedes
- 2 ore fa
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre
LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.
- 22 settembre