Charles Leclerc lancia un messaggio angosciante sul futuro

Charles Leclerc ha espresso i suoi dubbi su una proposta radicale avanzata dal CEO della Formula 1 Stefano Domenicali.

Secondo GPFans, la Formula 1 e la FIA dovrebbero discutere di diverse modifiche, tra cui un aumento delle gare sprint e il possibile utilizzo di una griglia invertita. Lo stesso Domenicali ha affrontato questi potenziali cambiamenti in una recente intervista.

Leclerc, da parte sua, ha chiarito che non dovrebbero essere aggiunti altri weekend sprint al calendario, poiché ritiene adeguato il formato attuale: "A mio parere, il numero di gare sprint che abbiamo ora è sufficiente e non vorrei vederne altre.

"Per quanto riguarda la griglia invertita... non credo sia appropriata per un weekend normale. Forse potrebbe essere presa in considerazione in un weekend sprint, ma onestamente non credo che dovrebbe far parte del DNA della Formula 1.

"Penso che, allo stato attuale, la F1 abbia raggiunto l'equilibrio perfetto e non ci sia bisogno di reinventare nulla", ha osservato.

Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?

Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.

La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.

