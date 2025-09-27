TUTTO sulla vittoria UMILIANTE di Max Verstappen con la Ferrari

Max Verstappen, al fianco di Chris Lulham per Emil Frey Racing, ha vinto il nono round dell'ADAC Nürburgring Langstrecken Series. Il quattro volte campione del mondo ha debuttato sul circuito tedesco al volante di una GT3 e ha subito chiarito di essere in una classe a sé stante.

L'opportunità si è presentata fin dall'inizio della gara. Alla prima curva, Verstappen ha sfiorato la Ford Mustang GT3 numero 6 dell'Haupt Racing Team, strappandogli la testa della gara. Durante questo primo stint, è riuscito ad avvicinarsi pericolosamente al record sul giro, dimostrando un ritmo impressionante.

Sebbene Lulham non abbia commesso errori, il vantaggio si è ridotto negli ultimi istanti. La vittoria per Emil Frey Racing è stata così suggellata e Verstappen ha conquistato una vittoria schiacciante al suo debutto sul leggendario Nordschleife.

Alla fine della gara, un po' di umorismo è emerso. Riguardo alla competizione, ha commentato con entusiasmo: "È stato spettacolare. Durante le prime due tappe, la vettura si è comportata magnificamente, cosa che avevamo già intravisto in qualifica, nonostante qualche contrattempo. Non ho avuto grossi problemi in quei momenti, e vincere al mio debutto è semplicemente fantastico. Non me ne sono accorto all'epoca.

"Solo dopo aver rivisto le immagini ho capito cosa era successo. Queste cose possono succedere. La vittoria è già assicurata, e Verstappen ha chiarito il suo prossimo obiettivo: "L'obiettivo è partecipare alla 24 Ore. Anche se dubito che sarà l'anno prossimo, perché dobbiamo acquisire più esperienza. Spero che l'anno prossimo potremo partecipare a più gare nella NLS", ha osservato.

Max Verstappen and Christopher Lulham win their first race in the Ferrari 296 GT3 (#31) at the 9th round of the 2025 ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie! 🏆🔥



After him, the two Ford Mustang GT3s from Haupt Racing Team (#9) and (#6) took second and third place.#HeartRace #NLS9 pic.twitter.com/GYFRIUCtfS — Nürburgring (@nuerburgring) September 27, 2025

Correlato: Scelto il sostituto di Lewis Hamilton in Ferrari

Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?

Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.

La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!