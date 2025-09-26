close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

Ferrari F1 Oggi: Leclerc lascia la chiave del 2026; Sainz prende in giro; Verstappen tradisce la Red Bull

Ferrari F1 Oggi: Leclerc lascia la chiave del 2026; Sainz prende in giro; Verstappen tradisce la Red Bull

Gianluca Cosentino
Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di venerdì 26° settembre 2025 in Formula 1.

Ferrari F1: Charles Leclerc rivela informazioni importanti sul suo futuro. LEGGI DI PIÙ

Ferrari F1: Carlos Sainz ride di nuovo della Ferrari dopo il suo licenziamento. LEGGI DI PIÙ

Ferrari F1: Max Verstappen TRADISCE la Red Bull e CORRERÀ per la Scuderia! LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Formula 1

Latest News

È UN DATO DI FATTO: Max Verstappen TRADISCE la Red Bull e CORRERÀ per la Ferrari!
Ferrari

È UN DATO DI FATTO: Max Verstappen TRADISCE la Red Bull e CORRERÀ per la Ferrari!

  • Ieri 20:30
Ferrari F1 Oggi: Leclerc lascia la chiave del 2026; Sainz prende in giro; Verstappen tradisce la Red Bull
F1 Ferrari oggi

Ferrari F1 Oggi: Leclerc lascia la chiave del 2026; Sainz prende in giro; Verstappen tradisce la Red Bull

  • 2 ore fa
UFFICIALE: Lewis Hamilton causa ASSENZA dalla Ferrari
Ferrari

UFFICIALE: Lewis Hamilton causa ASSENZA dalla Ferrari

  • Ieri 18:00
Antonelli F1 Oggi: Rinnovo svelato; Voci sulla sostituzione; Gravi conseguenze per la Mercedes
F1 Antonelli oggi

Antonelli F1 Oggi: Rinnovo svelato; Voci sulla sostituzione; Gravi conseguenze per la Mercedes

  • 3 ore fa
Hamilton F1 Oggi: parla di Verstappen; provoca il ritiro della Ferrari; riflette sulle recenti controversie
F1 Hamilton oggi

Hamilton F1 Oggi: parla di Verstappen; provoca il ritiro della Ferrari; riflette sulle recenti controversie

  • Ieri 21:00
Kimi Antonelli ha importanti conseguenze interne per la Mercedes
Mercedes

Kimi Antonelli ha importanti conseguenze interne per la Mercedes

  • Ieri 20:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

  • 14 settembre
 Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

  • 17 settembre
 Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

  • 22 settembre
 La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

  • 14 settembre
 Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

  • 11 settembre
 LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

  • 22 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play