La Ferrari guarda con ottimismo alla stagione 2026 di Formula 1, anno in cui entreranno in vigore le nuove regolamentazioni tecniche e motoristiche.

Charles Leclerc, intervistato da SkySports sul rendimento della Power Unit di Maranello per il 2026, ha dichiarato: "PU 2026? Non lo so, ci sono voci dappertutto. Non possiamo dire dove siano gli altri, ma non importa, dobbiamo concentrarci su noi stessi. Sono soddisfatto del nostro lavoro."

Parole che trasmettono fiducia: con il cambio regolamentare, disporre di un motore affidabile e veloce sarà fondamentale per sfruttare qualsiasi vantaggio rispetto alle scuderie rivali che partiranno anch’esse da zero. Ferrari sembra dunque aver imboccato la strada giusta per presentarsi competitiva sin dal primo anno del nuovo ciclo tecnico.

Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?

Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.

La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.

