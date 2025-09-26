Charles Leclerc rivela informazioni importanti sul suo futuro in Ferrari
Charles Leclerc rivela informazioni importanti sul suo futuro in Ferrari
La Ferrari guarda con ottimismo alla stagione 2026 di Formula 1, anno in cui entreranno in vigore le nuove regolamentazioni tecniche e motoristiche.
Charles Leclerc, intervistato da SkySports sul rendimento della Power Unit di Maranello per il 2026, ha dichiarato: "PU 2026? Non lo so, ci sono voci dappertutto. Non possiamo dire dove siano gli altri, ma non importa, dobbiamo concentrarci su noi stessi. Sono soddisfatto del nostro lavoro."
Parole che trasmettono fiducia: con il cambio regolamentare, disporre di un motore affidabile e veloce sarà fondamentale per sfruttare qualsiasi vantaggio rispetto alle scuderie rivali che partiranno anch’esse da zero. Ferrari sembra dunque aver imboccato la strada giusta per presentarsi competitiva sin dal primo anno del nuovo ciclo tecnico.
Correlato: Messaggio inaspettato di Lewis Hamilton su Max Verstappen
Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?
Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.
La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.
Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.
- 1. Oscar Piastri 324 punti
- 2. Lando Norris 299 punti
- 3. Max Verstappen 255 punti
- 4. George Russell 212 punti
- 5. Charles Leclerc 165 punti
- 6. Lewis Hamilton 121 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 78 punti
- 8. Alexander Albon 70 punti
- 9. Isack Hadjar 39 punti
- 10. Nico Hülkenberg 37 punti
- 11. Lance Stroll 32 punti
- 12. Carlos Sainz 31 punti
- 13. Fernando Alonso 30 punti
- 14. Liam Lawson 30 punti
- 15. Esteban Ocon 28 punti
- 16. Pierre Gasly 20 punti
- 17. Yuki Tsunoda 20 punti
- 18. Gabriele Bortoleto 18 punti
- 19. Oliver Bearman 16 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
UFFICIALE: Lewis Hamilton causa ASSENZA dalla Ferrari
- 2 minuti fa
Charles Leclerc rivela informazioni importanti sul suo futuro in Ferrari
- 32 minuti fa
La VERITÀ del RINNOVAMENTO di Kimi Antonelli in Mercedes
- 1 ora fa
Messaggio inaspettato di Lewis Hamilton su Max Verstappen
- 1 ora fa
F1 Ferrari oggi: l'opzione Verstappen; svelato il terribile segreto della SF-25
- Oggi 00:00
F1 Antonelli oggi: il Giro nel suo futuro; È acclamato come un campione; La Mercedes lo ha rovinato
- Ieri 23:00
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre