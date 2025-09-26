Max Verstappen realizzerà il suo desiderio e lascerà il sedile della Red Bull Racing per salire a bordo di una Ferrari GT3 al Nürburgring.

Dopo aver gareggiato su una Porsche Cayman nei test GT4 all'inizio di questo mese per ottenere il suo permesso A sul circuito, Verstappen gareggerà questo fine settimana al volante della Ferrari 296 GT3 dell'Emil Frey Racing, segnando la sua prima gara ufficiale in questa categoria.

In vista del 57° ADAC Barbarossapreis di questo sabato, Verstappen è stato avvistato mentre provava al Nürburgring con l'Emil Frey Racing, secondo il giornalista Vincent Bruins di GPFans en X.

Si prevede che Verstappen farà il suo debutto ufficiale in GT3 questo fine settimana, sebbene abbia già accumulato una buona esperienza con la Ferrari 296 GT3.

A maggio, il pilota 27enne ha testato il circuito del Nordschleife, partecipando a diverse sessioni tecniche e di messa a punto e completando numerosi giri al volante della sua Ferrari 296 GT3 da 600 cavalli.

Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?

Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.

La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.

