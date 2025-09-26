Carlos Sainz ride di nuovo della Ferrari dopo il suo licenziamento

Carlos Sainz si è nuovamente fatto beffe della Ferrari dopo essere stato brutalmente licenziato prima della stagione 2025 di Formula 1.

In una dinamica con SkySports, il pilota della Williams è stato sottoposto al test della "macchina della verità", mentre gli venivano poste una serie di domande per valutare la sua sincerità. Tra le numerose domande poste al madrileno, una che ha suscitato scalpore sui social media è stata: "Pensi che la Ferrari si sia pentita di averti sostituito?"

A cui Carlos ha risposto "no"; tuttavia, gli intervistatori hanno assicurato che la macchina della verità aveva rilevato una bugia. Una risposta che ha generato risate tra i presenti, incluso lo stesso Sainz.

Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?

Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.

La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.

