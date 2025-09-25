close global

﻿
Lewis Hamilton appears with an Azerbaijan flag background

F1 Lewis Hamilton Oggi: Il dilemma impossibile della Ferrari; L'incredibile motivo dietro il miglioramento

F1 Lewis Hamilton Oggi: Il dilemma impossibile della Ferrari; L'incredibile motivo dietro il miglioramento

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton appears with an Azerbaijan flag background

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Lewis Hamilton di Giovedì 25° settembre 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton ha lasciato intendere che il suo ritiro dalla Formula 1 potrebbe essere all’orizzonte, aggiungendo che le prestazioni di Fernando Alonso giocheranno un ruolo decisivo nella durata della sua carriera. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton si trova al centro di una crescente polemica all’interno della Ferrari, a seguito del drammatico weekend a Baku. LEGGI DI PIÙ

Non c'è dubbio che la leggenda della Formula 1, Lewis Hamilton, abbia ritrovato entusiasmo dopo la pausa estiva. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha un contratto con la Ferrari fino alla fine del 2026, con l'opzione di estenderlo per una stagione ulteriore. LEGGI DI PIÙ

