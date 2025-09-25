Non era lui il salvatore? Dicono che Hamilton potrebbe DISTRUGGERE la Ferrari

Lewis Hamilton si trova al centro di una crescente polemica all’interno della Ferrari, a seguito del drammatico weekend a Baku.

Durante il Gran Premio dell’Azerbaigian, sia lui che il compagno Charles Leclerc hanno concluso la gara in posizioni complicate, ottavo e nono rispettivamente, aumentando ulteriormente la tensione interna alla scuderia. Il sette volte campione ha infatti dovuto cedere l’ottava posizione a Leclerc in base a precise direttive del team.

Ferrari aveva infatti stabilito un cambio strategico per permettere ad Hamilton di sfruttare al meglio i pneumatici freschi e competere contro le vetture che lo precedevano. Tuttavia, non riuscendo a ridurre il distacco, il pilota britannico non è riuscito a rispettare l’ordine, senza riuscire a rallentare in tempo al traguardo.

Il race engineer Riccardo Adami aveva impartito istruzioni chiare: "Lascia passare Charles, mantieni un distacco di un secondo e mezzo". Secondo lui, "questa era l’ultima curva: alle spalle Hadjar si trovava a due secondi e Charles a 1,5, quindi era meglio permettere il sorpasso".

La complicazione della situazione è stata ulteriormente confermata dal team principal di Ferrari, Fred Vasseur, che ha spiegato come, data l’evidente superiorità di Lewis grazie ai pneumatici più freschi, era stato chiesto a Leclerc di farsi da parte per consentirgli di attaccare Lawson, Tsunoda o Norris. Inoltre, le difficoltà nel recupero e alcune carenze del motore avevano reso questa strategia la scelta più sensata.

Ferrari, una squadra divisa?

Le dichiarazioni di Adami e Vasseur hanno suscitato forti critiche. L’analista di Sky Sports Germania, Ralf Schumacher, durante il podcast Backstage Boxengasse, ha espresso preoccupazione per l’atmosfera interna alla scuderia, sottolineando come le interazioni tra i membri non siano ideali.

Schumacher ha evidenziato che le critiche di Hamilton nei confronti del team aggravano ulteriormente la situazione, e il mancato cambio di posizione con Leclerc prima del traguardo rivela problemi interni profondi.

"Ferrari deve rimettere ordine tra le sue fila, altrimenti rischia di disintegrarsi dall’interno", ha concluso, evidenziando la necessità di una comunicazione trasparente e di regole ben definite per salvaguardare l’unità tra pilota e squadra.

