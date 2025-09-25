Cosa ha fatto la Ferrari! Hamilton usa Alonso per rivelare la data del suo ritiro

Lewis Hamilton ha lasciato intendere che il suo ritiro dalla Formula 1 potrebbe essere all’orizzonte, aggiungendo che le prestazioni di Fernando Alonso giocheranno un ruolo decisivo nella durata della sua carriera.

L’ex rivale, infatti, continua a dimostrare un’eccezionale competitività a 44 anni, riuscendo nel 2025 a realizzare una rimonta sorprendente con 30 punti conquistati nelle ultime otto gare. Con Aston Martin decisa a emergere come contendente per il campionato, molti sperano che Alonso possa raggiungere la sua 33ª vittoria, ricordando quel 32° successo al Gran Premio di Spagna nel 2013.

La longevità di Alonso è veramente ammirevole: ha iniziato la sua carriera nel 2001, vincendo i titoli mondiali nel 2005 e nel 2006, e detiene il record con 418 start in gara. Al contrario, Hamilton, sebbene sia considerato il pilota più vincente della storia, guida le classifiche per vittorie, podi e pole, e ha eguagliato Michael Schumacher raggiungendo sette titoli mondiali. Tuttavia, dal suo arrivo in Ferrari nel 2025 il britannico non ha ancora ottenuto un podio, venendo nettamente superato dal compagno Charles Leclerc, fatto che ha alimentato le speculazioni su un possibile ritiro nel prossimo futuro.

A 40 anni, Hamilton – quattro anni più giovane di Alonso – ha ammesso di utilizzare le prestazioni del suo ex compagno di squadra alla McLaren come metro per decidere quando appendere le chiavi al chiodo. In un’intervista a L’Equipe ha commentato: «Non credo di voler tornare nel paddock dopo il ritiro; non mi immagino di arrivare in pista e dover restare in garage, come fanno altri. Forse, tra un mese, potrei cambiare idea, godermi l’atmosfera o semplicemente staccare la spina». Ha poi concluso: «Non ho intenzione di fermarmi nel breve termine e mi rincuora vedere che Fernando continua a correre, dato che dimostra di avere più esperienza. Continuerò al volante finché lui non raggiungerà i 50 anni».

Il 2025 di Hamilton in cifre

Al momento, Hamilton si trova al sesto posto nel campionato piloti, a 203 punti dal leader Oscar Piastri, e dista 44 punti dal compagno Charles Leclerc, il quale ha superato il britannico in 13 delle 17 sessioni di qualifiche.

In 17 weekend di gare, il pilota non è ancora riuscito a scalare il podio né a contendersi la vittoria, mostrando anche una certa frustrazione nelle conferenze stampa post-gara, tanto da definirsi "invalido" dopo il Gran Premio d’Ungheria e persino arrivare a chiedere al team di ridurne il carico se le sue prestazioni non migliorassero. Hamilton manterrà il suo contratto con Ferrari fino al termine della stagione 2026.

